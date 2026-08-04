Resmen açıklandı: Bir sigara grubuna 10 TL zam geldi
Bir sigara grubuna zam geldi. 10 liralık zam Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından açıklandı.
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Ağustos enflasyonunun açıklanmasının ardından sigaraya zam yağmuru başladı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna 10 TL zam geldiğini duyurdu.
EN PAHALI SİGARA 120 LİRA OLDU
Dündar, zammın yarından (5 Ağustos 2026) itibaren geçerli olacağını belirtti. Yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte gruba ait en pahalı sigara 120 TL'ye yükseldi.
İŞTE YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK FİYATLAR
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, yarından itibaren geçerli olacak JTI grubu fiyat listesi şu şekilde:
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi