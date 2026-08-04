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Halk TV Ekonomi Resmen açıklandı: Bir sigara grubuna 10 TL zam geldi

Resmen açıklandı: Bir sigara grubuna 10 TL zam geldi

Bir sigara grubuna zam geldi. 10 liralık zam Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından açıklandı.

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Resmen açıklandı: Bir sigara grubuna 10 TL zam geldi
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Ağustos enflasyonunun açıklanmasının ardından sigaraya zam yağmuru başladı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna 10 TL zam geldiğini duyurdu.

EN PAHALI SİGARA 120 LİRA OLDU

Dündar, zammın yarından (5 Ağustos 2026) itibaren geçerli olacağını belirtti. Yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte gruba ait en pahalı sigara 120 TL'ye yükseldi.

Resmen açıklandı: Bir sigara grubuna 10 TL zam geldi - Resim : 1

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İŞTE YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK FİYATLAR

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, yarından itibaren geçerli olacak JTI grubu fiyat listesi şu şekilde:

Resmen açıklandı: Bir sigara grubuna 10 TL zam geldi - Resim : 3
5 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak fiyat listesi
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sigara Zam Enflasyon
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