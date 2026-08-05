Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılacak 2 Türk takımı belli oldu

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Voleybolda 2026 Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın yapılacağı yer ve tarihleri belli oldu. Gibby'deki habere göre şampiyona Brezilya'nın Sao Paolo şehrinde 8-13 Aralık tarihlerinde yapılacak ve maçlar Wlamir Marques Spor Salonu'nda oynanacak.