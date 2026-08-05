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Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılacak 2 Türk takımı belli oldu

2026 Dünya Kulüpler Şampiyonası Brezilya'da yapılacak. Şampiyonaya katılacak 2 Türk takımı belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılacak 2 Türk takımı belli oldu - Fotoğraf: 1
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Voleybolda 2026 Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın yapılacağı yer ve tarihleri belli oldu. Gibby'deki habere göre şampiyona Brezilya'nın Sao Paolo şehrinde 8-13 Aralık tarihlerinde yapılacak ve maçlar Wlamir Marques Spor Salonu'nda oynanacak.

Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılacak 2 Türk takımı belli oldu - Fotoğraf: 2
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Şampiyonanın ev sahibi Brezilya'nın Osasco takımı olacak. Şampiyonaya katılacak 2 Türk takımı da belli oldu.

Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılacak 2 Türk takımı belli oldu - Fotoğraf: 3
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Osasco'nun yanı sıra şampiyonaya katılması beklenen takımlar şöyle:

Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılacak 2 Türk takımı belli oldu - Fotoğraf: 4
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Al Ahly (Mısır)

Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılacak 2 Türk takımı belli oldu - Fotoğraf: 5
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Coronelas de Durango (Meksika)

Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılacak 2 Türk takımı belli oldu - Fotoğraf: 6
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Nakhon Ratchasima (Tayland)

Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılacak 2 Türk takımı belli oldu - Fotoğraf: 7
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NEC Red Rockets (Japonya)

Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılacak 2 Türk takımı belli oldu - Fotoğraf: 8
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Sesi Bauru (Brezilya)

Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılacak 2 Türk takımı belli oldu - Fotoğraf: 9
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Eczacıbaşı (Türkiye)

Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılacak 2 Türk takımı belli oldu - Fotoğraf: 10
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