Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılacak 2 Türk takımı belli oldu
2026 Dünya Kulüpler Şampiyonası Brezilya'da yapılacak. Şampiyonaya katılacak 2 Türk takımı belli oldu.
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Voleybolda 2026 Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın yapılacağı yer ve tarihleri belli oldu. Gibby'deki habere göre şampiyona Brezilya'nın Sao Paolo şehrinde 8-13 Aralık tarihlerinde yapılacak ve maçlar Wlamir Marques Spor Salonu'nda oynanacak.
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Şampiyonanın ev sahibi Brezilya'nın Osasco takımı olacak. Şampiyonaya katılacak 2 Türk takımı da belli oldu.
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Osasco'nun yanı sıra şampiyonaya katılması beklenen takımlar şöyle:
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Al Ahly (Mısır)
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Coronelas de Durango (Meksika)
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Nakhon Ratchasima (Tayland)
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NEC Red Rockets (Japonya)
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Sesi Bauru (Brezilya)
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Eczacıbaşı (Türkiye)
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VakıfBank (Türkiye)