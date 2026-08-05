Son Dakika | Bahçeli'den süreç yasası teklifi için ilk açıklama! Selahattin Demirtaş için de konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, süreç yasasın teklifine ilk imzayı atmasının ardından açıklama yaptı.

"KÜRESEL PROJELERİN BOZULMASININ İLK ADIMI ATILMIŞTIR"

Bahçeli, "Attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türk’üyle, Kürt’üyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Meclis Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

"BU BİR DEVLET PROJESİDİR"

Bahçeli, sürece ilişkin değerlendirmesinde, “Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

"BİZ DEVLET ADABINA RİAYET EDERİZ"

Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan Bahçeli, son dönemde MHP grup toplantılarında İmralı Süreci'ne neden değinmediğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

“Bize zaman zaman soruyorlar; son grup konuşmalarında niçin ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine değinmiyorsunuz diye… Biz devlet adabına riayet ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor. Sayın Meclis Başkanımız da konuya vaziyet ediyor. Biz de kendilerine destek veriyoruz. Onların yürüttüğü çalışmaların önüne geçmek doğru değildir.”

DEMİRTAŞ İÇİN AÇIKLAMA

Sinan Burhan’ın, “Sayın Genel Başkan , Selahattin Demirtaş hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Bahçeli şu yanıtı verdi:

“Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmedim. Ancak avukatları vasıtasıyla düzenli olarak görüşür, halini hatırını sorarım. O da bana selamlarını iletir. İyi bir hukukumuz var. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi veya isteği olup olmadığını da sorarım. Demirtaş’la Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde birlikte çalıştık."

Bahçeli, daha önce yaptığı “Selahattin Demirtaş evine dönsün” açıklamasının hatırlatılması üzerine ise, “Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye’nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır.” dedi.