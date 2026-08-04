Son Dakika | Süreç yasasına ilk imzayı MHP Lideri Devlet Bahçeli attı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifini imzaladı. Böylece ilk imzayı Bahçeli atmış oldu. MHP milletvekillerinin de imza verdiği teklif TBMM Başkanlığına teslim edildi.

MHP'nin resmi sosyal medya hesabı Bahçeli'nin imza anını paylaşıp şu notu düştü:

"Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasa için milletimizin huzuru, birliği ve geleceği adına attığı tarihi imza.."

İktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı İmralı Süreci'nde hazırlanan çerçeve yasa teklifi Meclis'e sunuldu.

“Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi” adını taşıyan metni, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de imzaladı. MHP Grubu'nun imza verdiği teklif TBMM Başkanlığı'na teslim edildi.

MECLİS'TE TOPLANTI

Teklifin son hazırlıkları kapsamında dün TBMM'de bir toplantı yapıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler bir araya geldi.

Toplantıda teklifin kapsamı ve Mecliste izlenecek yol haritası ele alındı.

Partiler arasındaki temaslar gece saatlerinde de sürdü. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ile görüştü.

Güler daha sonra DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Yaklaşık 3,5 saat süren görüşmeye DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İmralı heyetinde yer alan avukat Faik Özgür Erol katıldı.

Süreç kapsamında HÜDA PAR ile de temas kuruldu.

İktidar cephesi, düzenlemeye mümkün olduğunca geniş siyasi destek sağlanmasını hedefliyor. Bu kapsamda YENİ Parti ve butlan yönetimindeki CHP ile de görüşme yapılması bekleniyor.

Muhalefet partileriyle temasların, grup toplantılarının düzenleneceği bugün sürmesi planlanıyor.