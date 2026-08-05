Galatasaray'da yer yerinden oynayacak: Okan Buruk ve Icardi iddiası

Galatasaray'da yönetim transferde geç kaldığı gerekçesiyle eleştirilirken, çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

İddialar gerçekleşirse Galatasaray'da yer yerinden oynayacak!

Telegol'den Serhat Ulueren, Galatasaray'ın neden transfer yapamadığını anlatırken, teknik direktör Okan Buruk ve Mauro Icardi ile ilgili de konuştu.

"OKAN BURUK'U GÖNDERMEYİ DÜŞÜNÜYOR"

Ulueren, GS Gazete'deki habere göre şunları söyledi:

"Galatasaray'da yalan demeçler var. İnsanları kandırıyorlar. Abdullah Kavukçu bir şahsiyettir. Eğer bu kadar Dursun Özbek'in tarafında kalırsa bu işin sonunda istifa etmek zorunda kalır. Galatasaray'ın büyük borcu var. O yüzden transfer yapamıyorlar. Ben taraftarı aylar öncesinden uyardım.

Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'u göndermeyi düşünüyor. Başka planları var. Yöneticilerde biat kültürü var. Galatasaray ne yapacak biliyor musunuz? Icardi'yi geri çağıracaklar. Nereden bulacaksın Icardi'den daha iyisini? Leao felan asla gelmesin. Bu adam oyuncu değil. Sorumsuzun teki.

Yönetim beni bile kandırdı. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı alacaklarını söylediler bana ama ortada hiçbir şey yok. Galatasaray taraftarı artık Osimhen ayarında bir futbolcu beklemesin. Bak herkese kiralama teklifi yapıyorlar. Niye? Çünkü para yok. Hani gelirleriniz 500M€'dan 600M€'ya çıkacaktı? Salah da Trabzonspor'a geldi. Galatasaray'ın işi artık çok zorlaştı. Menajerlerin kucağına düştüler. Elde kalan vasıfsızlara teklif yapacaklar."