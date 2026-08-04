CHP'li belediye başkanı AKP İl Başkanı ile Murat Kurum'u ziyaret etti

CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Görüşmeye AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan da katıldı.

Odabaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyarette Gölbaşı'nda hayata geçirilmesi planlanan projelerin ele alındığını belirtti.

İlçeye gösterdiği ilgi ve projelere verdiği destek nedeniyle Bakan Kurum'a teşekkür eden Odabaşı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum’u; AK Parti Ankara İl Başkanı Sn. Hakan Han Özcan ve Gölbaşı İlçe Başkanı Sn. Selim Akceylan ile birlikte ziyaret ettik.

İlçemize gösterdikleri yakın ilgi ve hayata geçireceğimiz projelere verdikleri değerli destekler için Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum."