Son Dakika | Sinem Dedetaş: Teklifleri kamuoyu biliyor, isteseydim burada olmazdım

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklu bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile Babala TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur’u Çorlu Karatepe Cezaevi’nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Özdağ, Dedetaş ve Uğur’un morallerinin yüksek olduğunu söyledi.

"İSTESEYDİM TUTUKLANMAZDIM"

Özdağ, Sinem Dedetaş’ın da tutukluluğunu siyasi gerekçelere bağladığını ve daha önce kendisine yapılan teklifleri kabul etmediğini söyledi.

Özdağ, “Daha sonra da Sinem (Dedetaş) Hanım'la görüştük. Morali yüksek. ‘Siyasi gerekçeyle burada olduğumu biliyorum. Buraya gelmeden önce yapılan teklifleri de kamuoyu da biliyor artık. İsteseydim burada olmazdım ama ben bir siyasetçinin seçmenden aldığı yetkiyi en azından o dönem bitene kadar muhafaza etmesi gerektiğini seçmene saygının bir gereği olduğuna inanıyorum ve yapmış olduğum, almış olduğum tavırdan dolayı da haklı ve doğru olduğumu düşünüyorum ve mutluyum’ dedi.” ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN UĞUR: SUÇSUZ OLDUĞUMU BİLİYORUM

Oğuzhan Uğur ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını da paylaşan Özdağ, Uğur’un cezaevindeki süreci babasının yaşadıklarıyla değerlendirdiğini aktardı.

Özdağ, “Oğuzhan (Uğur) beyle görüşmemiz sırasında kendisi, ‘Benim babam PKK terörüyle bütün yaşamı boyunca mücadele ettiği için 5 yıl 8 ay FETÖ terör ve casusuluk örgütünün düzenlemiş olduğu bir komployla cezaevinde yattı ve beraat ederek çıktı. Ben içinde bulunduğum durumdan ötürü şikayet etmeyi her şeyden önce babama utandığım için dile getiremem. Suçsuz olduğumu biliyorum ve kamuoyunun da benim suçsuz olduğumu bildiğini düşünüyorum. Onun rahatlığı içerisinde burada günlerimi en sağlıklı şekilde geçirmeye çalışıyorum’ dedi. Moralini yüksek gördüm. Özgüvenini ifade ettiğim nedenle yüksek gördüm.” dedi.

“BU ZİYARET ANAYASAMIZIN ONUNCU MADDESİNE BAĞLILIĞIMIZI GÖSTERMEKTİR”

Ziyaretin gerekçesini anlatan Özdağ, Anayasa’nın kanun önünde eşitliği düzenleyen 10’uncu maddesine işaret etti.

Özdağ, “‘Adalet mülkün temelidir’ ifadesinin ne yazık ki artık sadece mahkemelerinin arkasındaki bir duvar yazısı olduğu ama devlet felsefesi olmadığını biliyoruz. Ve vermiş olduğumuz mücadele de siyasette tekrar adaleti mülkün temeli haline getirmek hukuk devletini yeniden tesis etme mücadelesidir. Bugün burada bu ziyareti gerçekleştirmemin nedeni de anayasamızın 10’uncu maddesine olan bağlılığımızı parti olarak, birey olarak göstermektir. Olması gereken hepimizin anayasanın 10’uncu maddesinde ifade edildiği gibi yasalar önünde fikrimiz, görüşümüz, siyasi mezhebimiz, felsefemiz, partimiz, anlayışımız ne olursa olsun eşit olmamızdır. Bu ilkenin gerçekleştiği bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Atatürk Türkiye'sini yeniden tesis etmenin mücadelesini veriyoruz.” ifadelerini kullandı.