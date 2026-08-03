Selman Öğüt Sinem Dedetaş'ı hedef alırken itiraf gibi yazdı: Rantı durdurmuş müteahhitler dertliymiş

Üsküdar Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, AKP'nin en tartışmalı isimlerden Selman Öğüt’ün hedefi oldu. Öğüt, ilçedeki rantı durduğu için müteahhitlerin Dedetaş'tan şikayetçi olduğunu yazdı.

Selman Öğüt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dedetaş döneminde bazı inşaatların durdurulduğunu belirtti. İnşaat sektöründeki müteahhitlerin mağdur edildiğini öne süren Öğüt’ün sözleri, Üsküdar’daki yapılaşma ve rant tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Dedetaş’ın göreve gelmesinin ardından inşaat faaliyetlerinin zorlaştığını savunan Öğüt, müteahhitlerin mağdur olduğunu belirterek soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonun geç kaldığını ileri sürdü.

RANT MAĞDURLARINI ANLATTI...

Öğüt paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Medyacı arkadaşlar kusura bakmasın ama bazen kafaları hiç çalışmıyor.

Sinem Dedetaş'la ilgili bir sürü haber giriyorsunuz.

Biri de akıl edip 2 senedir kan kusan inşaat sektöründeki insanlarla röportaj yapmıyor.

Ben senelerdir Üsküdar'da yaşıyorum.

Sinem Dedetaş geldikten sonra özellikle inşaatla uğraşanların çektiklerini bizzat duyuyorum.

Sudan sebeplerle insanların ekmeğine kan doğrandı. İnşaatları durduruldu.

2 senedir sadece kira ödeyip milyonlarca lira zarar eden müteahhitler var.

Mağdurlar bu operasyonun çok geç kaldığını düşünüyor.

İnşallah bundan sonra bu mağdurların yüzü güler.

Lütfen medyacı olmanın gereğini yapın ve birkaç kişiye mikrofon uzatın.

Size başta Nazım ve Sinem olmak üzere kimlerle ve nelerle uğraştıklarını anlatsınlar."