YSK Başkanı işbirliği yapan butlan CHP'si ve AKP'ye böyle yanıt vermiş! YENİ Parti temsilcisini atadı

YENİ Parti'nin ana muhalefet konumundan doğan Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) temsilci bulundurma hakkı, AKP ile butlan CHP'sinin yönetiminin ortak itirazıyla engellenmek istendi. İktidar ile butlan yönetimini aynı çizgide buluşturan bu girişimi YSK Başkanı, "Bunun oylanacak bir tarafı yok, kanun açık" diyerek reddetti ve YENİ Parti temsilcisinin atamasını gerçekleştirdi.

YSK BAŞKANI'NDAN İTİRAZLARA VETO: KANUN AÇIK

Gelişmelerin YSK cephesinde yaşanan boyutunu ve nihai kararı YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre kamuoyuna duyurdu. Emre, partilerinin ana muhalefet partisi olması nedeniyle YSK'ya kanundan kaynaklı haklarını kullanarak bir temsilci görevlendirdiklerini açıkladı. YENİ Parti bu görev için, butlan yönetimindeki CHP tarafından görevden alınan ve YSK'nın kıdemce en tecrübeli, "1 nolu temsilcisi" konumundaki Hadimi Yakupoğlu'nu seçti.

Hadimi Yakupoğlu

Zeynel Emre'nin aktardığı bilgilere göre, YENİ Parti'nin bu yasal hakkını kullanmasına mahkeme tarafından CHP'ye atanan butlan yönetimi ile AKP yönetimi ciddi şekilde itiraz etti ve atamanın kabul edilmemesini talep etti. Kuruldaki tartışmalarda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve DEM Parti yetkilileri kanundan kaynaklı hakkın teslimi konusunda YENİ Parti'yi destekleyen bir tavır sergilerken, son noktayı YSK Başkanı koydu.

YSK Başkanı Serdar Mutta, AKP ve CHP'nin ortak itirazına karşı "Bunun oylanacak bir tarafı yok, kanun açık" diyerek Hadimi Yakupoğlu'nun atamasını onayladı. Zeynel Emre süreci, "İktidar-butlan işbirliğinin bir başka dışa vurumu da burada gerçekleşmiştir. Bu hususu da milletimizin dikkatine sunuyorum" sözleriyle değerlendirdi.

YSK Başkanı Serdar Mutta

ÖZGÜR ÖZEL: AKP İLE CHP NEDEN KARŞI ÇIKIYOR?

YENİ Parti lideri Özgür Özel ise Fatih Altaylı'nın programında YSK'da yaşanan bu bloklaşmayı detaylandırmıştı. Meclis'te grup kurarak temsilci hakkını elde ettiklerini vurgulayan Özel, butlan CHP'sinin 15 yıl boyunca YSK'da görev yapmış temsilci Hadimi Yakupoğlu'nu hızla azlettiğini, kendilerinin ise onu kurumda yeniden görevlendirdiğini belirtti.

Özgür Özel, YSK'da AKP ve butlan CHP'sinin yan yana geldiği ifade ederek tabloyu şu sözlerle anlattı:

"YSK'da en yüksek oy alan 4 parti gözlemci bulundurabildiği gibi, Meclis'te grubu bulunan partiler de bulundurabiliyor. Biz grup kurarak bu hakkı elde ettik. CHP'nin çok liyakatli ve 15 yıldır görev yapmış, Hadimi Beyi hemen azletmişlerdi. Biz kendisini yeniden görevlendirdik oraya. Gittiğinde AK Parti karşı çıkıyor. AK Parti'nin karşı çıkmasına karşı, bizim orada görevli bulundurabileceğimizi DEM Parti, MHP savunuyor, bütün partiler savunuyor. AK Parti ile CHP karşı çıkıyor. Muhalefetin bir temsilci getirmesine DEM ve MHP birlikte destek verirken, AK Parti ile CHP neden karşı çıkıyor?"