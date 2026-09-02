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Halk TV Spor Galatasaray'da transfer son anda iptal oldu: Krizin sebebi ortaya çıktı

Galatasaray'da transfer son anda iptal oldu: Krizin sebebi ortaya çıktı

Stoper takviyesi için ilk etapta Yusuf Akçiçek'le anlaşan Galatasaray, Al Hilal'in son anda transferden vazgeçmesi nedeniyle El Chadaille Bitshiabu'ya yöneldi. Galatasaray'ın teklifini kabul eden Fransız futbolcu, İstanbul'a geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da transfer son anda iptal oldu: Krizin sebebi ortaya çıktı

Yaz transfer döneminin son günlerinde hız kazanan Galatasaray, Rafael Leao ve Deniz Gül'den sonra bir ismi daha kadrosuna kattı.

EL CHADAILLE BITSHIABU GALATASARAY'DA

Sarı-kırmızılılar, Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna kattı. 21 yaşındaki genç stoper sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. El Chadaille Bitshiabu, Alman kulübünden 1 sezonluğuna kiralandı.

YUSUF AKÇİÇEK TRANSFERİ İPTAL OLDU

İlk etapta Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek'le anlaşan sarı-kırmızılılar transferi gerçekleştiremedi.

Yusuf Akçiçek'in kiralık olarak Galatasaray'a gitmesini kabul eden Al Hilal planladığı stoper transferini gerçekleştiremeyince ayrılığı iptal etti. Yusuf Akçiçek transferinin gerçekleşmemesi üzerine Leipzig'le temasa geçen sarı-kırmızılılar hızlıca transferi bitirip oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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