Galatasaray'da transfer son anda iptal oldu: Krizin sebebi ortaya çıktı

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Yaz transfer döneminin son günlerinde hız kazanan Galatasaray, Rafael Leao ve Deniz Gül'den sonra bir ismi daha kadrosuna kattı.

EL CHADAILLE BITSHIABU GALATASARAY'DA

Sarı-kırmızılılar, Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna kattı. 21 yaşındaki genç stoper sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. El Chadaille Bitshiabu, Alman kulübünden 1 sezonluğuna kiralandı.

YUSUF AKÇİÇEK TRANSFERİ İPTAL OLDU

İlk etapta Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek'le anlaşan sarı-kırmızılılar transferi gerçekleştiremedi.

Yusuf Akçiçek'in kiralık olarak Galatasaray'a gitmesini kabul eden Al Hilal planladığı stoper transferini gerçekleştiremeyince ayrılığı iptal etti. Yusuf Akçiçek transferinin gerçekleşmemesi üzerine Leipzig'le temasa geçen sarı-kırmızılılar hızlıca transferi bitirip oyuncuyu İstanbul'a getirdi.