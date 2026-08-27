'Yavaş adaylık kararını netleştirecek' iddiası: AKP'li Şamil Tayyar seçim için tarih verdi

Siyaset arenasında erken seçim ihtimaline ilişkin tartışmalar devam ederken, AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar seçim kararının alınacağı tarihe ilişkin iddia ortaya attı. Katıldığı bir programda seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Tayyar, seçim kararının ekim ayında alınabileceğini öne sürdü.

SEÇİM KARARI EKİM AYINDA MI?

Tayyar, seçimlerin Kasım 2027 ya da Nisan 2028'de yapılabileceği ihtimaline dikkat çekerek, gelecek yıl bu dönemlerde seçim takviminin işlemeye başlayacağını savundu. Tayyar, "Siyasette son düzlüğe girdik. Yani genel seçim 2027'nin Kasım ayında da olsa, Nisan ayında da olsa artık seneye bu zamanlar seçim takviminin işleyeceği günler olacak. Ağustos geçti; Ekim ayında muhtemelen seçim kararı alınacaktır. Dolayısıyla önümüzde aktif bir yıl var. Kalanı da seçim atmosferinde işler, gelişir" ifadelerini kullandı.

'YAVAŞ'IN POZİSYONU NETLEŞECEK' İDDİASI

Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da değerlendirmede bulunan Tayyar, "O nedenle ben artık önümüzdeki süreçte siyasi gelişmelere bağlı olarak Mansur Yavaş'ın da pozisyonunu netleştireceğini düşünüyorum. Kendince bir bekleme içerisinde" dedi.