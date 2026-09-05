Son dakika | Ünlü oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu

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Kağıthane’de oyuncu Serhat Kılıç, kendisinden haber alamayan kız arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Kılıç’tan perşembe gününden bu yana haber alamayan Özlem E., oyuncunun yaşadığı eve gitti.

Kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayan Özlem E., yanında bulunan anahtarla kapıyı açarak içeri girdi.

SALONDAKİ KOLTUKTA HAREKETSİZ BULUNDU

Özlem E., Kılıç’ı salondaki tekli koltukta oturur halde hareketsiz buldu. Nefes almadığını ve vücudunun soğuk olduğunu fark eden Özlem E., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Serhat Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

LENF KANSERİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Polisin bilgisine başvurduğu Özlem E., Kılıç’ın lenf kanseri olduğunu ve perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi.

Polis ekipleri, olayla ilgili gerekli birimlere bilgi verirken Serhat Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

SEKSENLER DİZİSİNDEKİ ROLÜYLE TANINIYORDU

Serhat Kılıç, "Seksenler" dizisinde canlandırdığı Ergun Plak karakteriyle tanınıyordu. (DHA)