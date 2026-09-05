Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı anlatım
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşıyor. Beşiktaş dev maçta öne geçti
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
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BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
Beşiktaş atağında Orkun kökçü, kaleci Ederson ile karşı karşıya geldi. Kökçü kaleye vurmak yerine topu sağ tarafta bekleyen Vlahovic'e verdi. Sırp futbolcunun dokunuşuyla fileler havalandı.
TANSİYON YÜKSELDİ
Karşılaşmanın 51. dakikasında Milan Skriniar ile Dusan Vlahovic arasında tansiyon yükseldi. Vlahovic, Skriniar'ın topa elle temas ettiğini belirtince ikili tartışmaya başladı. Tansiyon bir anda yükselirken diğer futbolcuların araya girmesiyle ortalık yatıştı.
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Derbide ikinci yarı başladı. Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz kasık ağrısı nedeniyle maça devam edemedi. Yerine Ouattara dahil oldu. Fenerbahçe'de ise İrfan Can Kahveci'nin yerine Kerem Aktürkoğlu oyuna girdi.
İLK YARI SONA ERDİ
Derbide ilk yarı sona erdi. Taraflar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.
İRFAN CAN'IN GOLÜ İPTAL
Arcihe Brown'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan İrfan Can Kahveci fileleri havalandırdı. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
DERBİDE EŞİTLİK SAĞLANDI
Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Trossard ceza sahası içine ara pasını yolladı. Sol çaprazda topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın şutunda top direğe çarpıp kaleye girdi.
DEV DERBİDE İLK GOL GELDİ
Karşılaşmanın 26. dakikasında Fenerbahçe sağ kanattan taç atışı kullandı. Beşiktaş defansını geçen top Milan Skriniar'ın önünde kaldı. Defansın hatasını affetmeyen Skriniar'ın dokunuşuyla fileler havalandı.
BU SEFER OLAITAN KALEYİ YOKLADI
Mücadelenin 22. dakikasında Olaitan ceza sahası dışında topla buluştu. Uzaklardan kaleyi yoklayan Olaitan'ın şutunda top Ederson'un müdahalesiyle dışarı çıktı.
GREENWOOD UZAKTAN DENEDİ
Karşılaşmanın 19. dakikasında Fenerbahçe sol köşeden serbest vuruş kullandı. Karambol sonrası ceza sahası dışında topla buluşan Greenwood kaleyi yokladı. Top az farkla dışarı çıktı.
MAÇ BAŞLADI
Chobani Stadyumu'nda oynanan dev maçta ilk yarı başladı. Maça başlayan taraf ev sahibi Fenerbahçe oldu.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Dev derbi öncesi ilk 11'ler belli oldu. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal ve Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun sahaya sürdüğü ilk 11'ler şu şekilde:
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Oğuz Aydın, Greenwood, Vedat Muriqi
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic