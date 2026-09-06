Galatasaray 1-1 berabere kaldı

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Hakkarigücü, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Merzan Şehir Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona ererken, iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Karşılaşmaya kendi sahasında oynamanın avantajıyla etkili başlayan Hakkarigücü, özellikle ilk bölümde Galatasaray kalesinde baskı kurmayı başardı. Ev sahibi ekip, geliştirdiği atakların ardından aradığı golü 39. dakikada buldu. Elizabeth Owusuaa'nın kaydettiği golle Hakkarigücü 1-0 öne geçti.

43. DAKİKADA BERABERLİK GELDİ

Galatasaray ise geriye düşmesinin ardından oyunun kontrolünü yeniden ele almak için baskısını artırdı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarının bitimine kısa bir süre kala beraberlik golünü buldu. 43. dakikada sahneye çıkan Melike Öztürk, takımına 1-1'lik eşitliği getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda her iki takım da galibiyet golünü bulmak için fırsatlar yakalasa da skor değişmedi. Hakkarigücü'nde Kevine Ossol'un ikinci yarıda kırmızı kart görmesiyle ev sahibi ekip mücadeleyi bir kişi eksik tamamlamak zorunda kaldı.

Kalan bölümde Galatasaray, rakibinin eksik kalmasını değerlendirerek gol arasa da Hakkarigücü savunması skoru korumayı başardı. Böylece zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Mücadeleye Hakkari'de futbolseverlerin ilgisi de yüksek oldu. Çok sayıda taraftar, Merzan Şehir Stadı'ndaki yerini alarak takımlarına destek verdi.