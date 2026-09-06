10 Kasım’da Atatürk için mevlit okutmuştu: Kocaeli İl Müftüsü görevden alındı! Daha 10 ay geçmedi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda gerçekleşen görevden almalarda bir karar dikkat çekti. Geçen yıl 10 Kasım’da Kocaeli’deki tüm camilerde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk için mevlit okutulması talimatını veren İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un talebi ve Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’ın onayıyla görevden alındı.

ATATÜRK İÇİN MEVLİT OKUTAN MÜFTÜ GÖREVDEN ALINDI

10 Kasım 2025’te Kocaeli Valiliği’nin anma programı kapsamında 12 ilçe müftülüğüne resmi yazı gönderen Mehmet Sönmezoğlu, saat 12.30’da kentteki tüm camilerde Atatürk, şehitler ve gaziler için Mevlid-i Şerif okutulmasını istemişti.

"ATATÜRK SAYESİNDE TÜRK MİLLETİ İBADETLERİNİ YAPABİLİR HALE GELMİŞTİR"

Bu adımı nedeniyle bazı kesimlerin hedefi olan Sönmezoğlu, şu ifadeleri kullanarak kararlılığını vurgulamıştı:

"Atatürk sayesinde hürriyetine kavuşan Türk milleti özgürce ibadetlerini yapabilir hale gelmiştir.

Atatürk bu topraklarda özgürce yaşayan herkesin ortak paydasıdır ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur. Türk milletinin bir ferdi olarak kendisine minnet duyulmaktadır.

Atatürk’e dua etmenin ve ruhu için Mevlidi şerif okumak gayet olağan bir durumken hakarete varacak kadar öfke anlaşılmamaktadır.’

Biz devleti bize emanet edenlere her zaman dua eder, rahmet dileriz."

Ancak bu olayın üzerinden 10 ay geçmeden, görevden alındı.

35 İLDE MÜFTÜLER DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlarıyla sadece Kocaeli değil; Bilecik, Karabük, Nevşehir, Zonguldak ve Konya’nın da aralarında bulunduğu 35 ilin müftüsü değişti.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un İstanbul Müftülüğü döneminde birlikte çalıştığı bazı isimler yeni il müftüleri yapılırken; benzer atama ve görevden almalar Kültür ve Turizm, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Savunma Bakanlıklarında da yaşandı.

KOCAELİ’YE YENİ MÜFTÜ ATANDI

Sönmezoğlu’nun yerine Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş Kocaeli’ye getirildi. Demirtaş, daha önce Cuma hutbelerinin mahkemeler yerine Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından denetlenmesi gerektiğini söylemiş ve "Laiklik, din karşıtı bir ideoloji değildir ve olmamalıdır... Millî mücadele günlerinin maneviyatından doğmuş, o ruhun kurumsal devamıdır. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı, o günkü mücadelenin kurumlaşmış ruhudur. Bu kurumu laikliğe aykırı göstermek, hem tarihimize hem de kurucu iradeye yapılmış bir haksızlıktır." sözleriyle öne çıkmıştı.

DİYANET AKADEMİ BAŞKANI DA GÖREVDEN ALINDI

Atama kararları doğrultusunda Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan görevden alınarak yerine Ahmet Bostancı atandı.

Görevden alınan Kaan, Çin’in Uygur bölgesine yaptığı ziyarette "Burası hakkındaki bilgilerim önyargılıydı, burada modern bir hayat var" şeklindeki dikkat çeken açıklamalarıyla tanınıyordu.