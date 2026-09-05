Erdoğan imzaladı 35 ilde müftü değişti: 3 bakanlıkta üst düzey atamalar...

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 35 ilin müftülüğüne yeni atamalar yapılırken, çok sayıda il müftüsü görevden alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarında da üst düzey görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

DİYANET AKADEMİSİ BAŞKANI DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan görevden alınırken, yerine Ahmet Bostancı atandı.

35 İLDE MÜFTÜ DEĞİŞİKLİĞİ

Kararla, Bilecik, Karabük, Kocaeli, Nevşehir, Zonguldak ve Konya il müftüleri görevden alındı. Yapılan atamalarla birlikte toplam 35 ilde müftü değişikliğine gidildi.

Atamalar şu şekilde gerçekleşti:

Bilecik İl Müftülüğüne Yusuf Dikmen, Tunceli İl Müftülüğüne Fethullah Yavuz, Iğdır İl Müftülüğüne Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt, Kilis İl Müftülüğüne Iğdır İl Müftüsü Zahit Demirel, Karabük İl Müftülüğüne Mustafa Yavuz, Kocaeli İl Müftülüğüne Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Bolu İl Müftülüğüne Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Giresun İl Müftülüğüne Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş, Hakkari İl Müftülüğüne Recep Eren, Niğde İl Müftülüğüne Kars İl Müftüsü Yavuz Yıldız, Kars İl Müftülüğüne Selami Aykul, Nevşehir İl Müftülüğüne Gümüşhane İl Müftüsü Hayri Erenay, Gümüşhane İl Müftülüğüne Karaman İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Karaman İl Müftülüğüne Isparta İl Müftüsü Muharrem Biçer, Isparta İl Müftülüğüne Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş, Kırklareli İl Müftülüğüne Aksaray İl Müftüsü Veysel Işıldar, Aksaray İl Müftülüğüne Ali Efe, Zonguldak İl Müftülüğüne Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, Bayburt İl Müftülüğüne Basri Bektaş, Konya İl Müftülüğüne Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, Diyarbakır İl Müftülüğüne Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Erzincan İl Müftülüğüne Selim Yazıcı, Yalova İl Müftülüğüne Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı, Rize İl Müftülüğüne Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Şanlıurfa İl Müftülüğüne Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Van İl Müftülüğüne Bitlis İl Müftüsü Kadir Koçak, Bitlis İl Müftülüğüne Bartın İl Müftüsü Ömer Keskin, Bartın İl Müftülüğüne Mehmet Çelebi, Aydın İl Müftülüğüne Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Samsun İl Müftülüğüne Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Adana İl Müftülüğüne Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Afyonkarahisar İl Müftülüğüne Burdur İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Burdur İl Müftülüğüne Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş, Sinop İl Müftülüğüne Mehmet Arslaner ve Kütahya İl Müftülüğüne Hasan İzmirli getirildi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Yalçın Çakar atandı. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mardin İl Müdürü Ayhan Gök, Bolu İl Müdürlüğüne İbrahim Emre Gürsoy ve Şırnak İl Müdürlüğüne Celal Baz getirildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Murat Uslu atanırken, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına yeniden Derya Örs getirildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDA DEĞİŞİKLİKLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Kırklareli İl Müdürü Bilgin Özbaş ve Muğla İl Müdürü Yakup Kütük görevden alındı. Muğla İl Müdürlüğüne Nevşehir İl Müdürü Mahmut Selçuk, Nevşehir İl Müdürlüğüne Ankara İl Müdürü Cüneyd Özdemir, Ankara İl Müdürlüğüne Artvin İl Müdürü Nevim Öz, Adıyaman İl Müdürlüğüne Mesut Polat ve Kilis İl Müdürlüğüne Çetin Tutaş atandı.

MİLLİ SAVUNMA VE DİĞER KURUMLARDAKİ ATAMALAR

Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Murat Soykan görevden alınırken, Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Doğu Bölge Müdürlüğüne Cengiz Altaş atandı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde açık bulunan Genel Sekreter Yardımcılığına Tuğgeneral Murat Yetiş, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 1. Hukuk Müşavirliğine ise Verda Gülsen Yaşar getirildi.

(AA)