Boğaziçi’nde 4 bin 141 yapıya yıkım kararı! Listede Koç ve Sabancı aileleri ile ünlü isimler de var

Boğaziçi İmar Müdürlüğü, İstanbul’un dört ilçesinde imara aykırı olduğu belirlenen 4 bin 141 yapı hakkında yıkım kararı aldı. Kayıtlarda çok sayıda ünlü isim ve iş insanı da yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’ndeki kaçak yapılar için harekete geçti. Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ve Beykoz’da bulunan toplam 4 bin 141 yapı hakkında yıkım kararı verildi.

Hazırlanan listede bazı ünlü isimler ile iş insanlarına ait taşınmazlardaki izinsiz eklentiler de yer aldı. Kayıtların bir bölümünün geçmiş yıllarda düzenlenen zabıta tutanaklarına dayandığı belirtildi.

LİSTEDE KİMLER YOK Kİ..

Sarıyer’de bin 982 yapı hakkında yıkım kararı bulunuyor. Listede Ferdi Tayfur, Hülya Avşar, Harika Avcı, Süreyya Yalçın ve Mehmet Ali Erbil’e ait yapılar da yer aldı. İş dünyasından Alaton ailesi ile Sabancı ailesinin adları da kayıtlarda görüldü.

Beşiktaş’ta ise 544 yapı için yıkım kararı verildi. İlçeye ilişkin listede Koç ailesi hissedarları ile Ulusoy ailesi hissedarlarının isimleri bulunuyor.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Tutanaklarda balkon, çatı, garaj ve bahçe gibi alanlarda yapılan izinsiz değişikliklere ilişkin kayıtlar da yer aldı.

HÜLYA AVŞAR DAVALIK OLMUŞTU

Hülya Avşar, Sarıyer’deki evinde izinsiz inşaat ve tadilat yaptırdığı iddiasıyla 2006 yılında mahkemeye çıkmıştı.

Komşusu Nazmi Karbuz’un şikâyeti üzerine açılan davada, Avşar’ın evine giden yola duvar ördürdüğü ve Boğaziçi Kanunu’na aykırı yapı yaptırdığı ileri sürülmüştü. Avşar, Nisan 2006’da Sarıyer 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ifade vermişti.

FERDİ TAYFUR'UN GARAJI KAYITLARA GİRDİ

Merhum Ferdi Tayfur’un Sarıyer’deki evine ilişkin kaydın ise 1985 yılına ait olduğu belirtildi. Evin yanına izinsiz garaj yaptırıldığı ve bunun zabıta tutanağına geçirildiği öne sürüldü.

Daha sonra gerekli izinlerin alındığı ve garajın yeniden inşa edildiği iddia edildi.

Toplam 4 bin 141 yapının yıkımına yönelik ihale 22 Eylül’de yapılacak.