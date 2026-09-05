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Halk TV Türkiye Son dakika | Tuğba Ekinci’nin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı

Son dakika | Tuğba Ekinci’nin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüpheliler arasında Tuğba Ekinci’nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

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Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüpheliler arasında Tuğba Ekinci’nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADAN MÜSTEHCEN İÇERİK PAYLAŞIMI İDDİASI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında müstehcen içerik paylaştıkları iddia edildi.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, 1 firari kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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