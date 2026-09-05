Melih Gökçek'in sakız çiğnemesi meğer mesajmış! Yıllar önce Sarkozy'e de yapmış

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatında ifade vermeye ağzında sakız ile gelen Melih Gökçek için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

MEĞER MESAJMIŞ

Melih Gökçek'in oğlu AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek kısa sürede sosyal medyada gündem olan "sakız" detayına ilişkin açıklamasında babasının şeker hastalığı nedeniyle ağız kuruluğu olmasın diye sakız çiğnediğini söylemişti. Ancak Gökçek'in yıllar önce Türkiye'ye gelen Sarkozy'i uğurlarken sakız çiğneyerek protesto ettiği görüntüler ortaya çıktı.

SARKOZY'İ DE SAKIZ ÇİĞNEYEREK PROTESTO ETMİŞ

Yıllar önce Türkiye'yi ziyaret eden Sarkozy ağzında sakız ile gelmişti. Gökçek de Sarkozy giderken sakız çiğneyerek uğurlamıştı. Gökçek'in yıllar önceki açıklamasında, Sarkozy'nin Ankara ziyaretinde uçaktan inerken sakız çiğnemesini “saygısızlık” olarak değerlendirdiği ve buna karşılık vermek istediği ifade edilmiş.

Haberde, Gökçek Sarkozy'yi uğurlarken özellikle sakız çiğnediğini belirterek, “Bizim de cevap vermemiz lazım” dediğini anlatıyor. Gökçek'in ifadesine göre bu hareket, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye yönelik olduğunu düşündüğü tavra karşı sembolik bir protesto niteliğindeydi.

"Uçaktan inerken Sarkozy, eee, sakız çiğneyerek indi. Hatta bir ara durakladı, etrafa baktı, sakızını çiğnedi. Ondan sonra mangayı selamlamadan devam edip gitti. Açıkça söyleyeyim çok ağırımıza gitti."

"Bizim de cevap vermemiz lazım diye durumdan vazife çıkartıp, ben de kendisini sakız çiğneyerek yolcu ettim. Hem eee arabadan inerken sakız çiğnedim, hem uçağa binerken sakız çiğnedim, hem de arkasından el sallarken sakız çiğnedim. Hiç olmazsa bir daha bir başka ülkeye karşı böyle saygısız davranmaz."

Aradan yıllar geçtikten sonra ise Gökçek'in soruşturma kapsamında ifade vermeye giderken de sakız çiğnemesi yeniden gündeme geldi.