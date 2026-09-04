Son Dakika | Babasının neden sakız çiğnediğini Osman Gökçek anlattı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi. Melih Gökçek'in adliye girişindeki rahat tavırları ve ağzındaki sakızı gündem oldu.

Melih Gökçek'in oğlu AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek kısa sürede sosyal medyada gündem olan "sakız" detayına ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Osman Gökçek, babasının sakız çiğnemesine "şeker hastalığı" savunması yaptı. Gökçek, "Rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı ağız kuruluğunu gidermek amacıyla sakız ve çiğneme tableti kullanmaktadır. Görüntülerde yer alan durumun sebebi de tamamen budur" dedi.

Osman Gökçek'in açıklaması şöyle:

"Biraz önce babam İbrahim Melih Gökçek’in adliyeye ifade vermeye giderken ağzında sakız olduğu ve bunun bir saygısızlık teşkil ettiği yönünde yapılan haberlerle ilgili bir hususu düzeltmek isterim.

Bilindiği üzere kendisi şeker hastasıdır. Rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı ağız kuruluğunu gidermek amacıyla zaman sakız ve çiğneme tableti kullanmaktadır.Görüntülerde yer alan durumun sebebi de tamamen budur.

Ayrıca, Sayın Savcımıza ifade verdiği esnada böyle bir durumun söz konusu olması zaten mümkün değildir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum."