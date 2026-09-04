Son Dakika | Melih Gökçek ifade vermek üzere adliyeye geldi
Son dakika haberi... Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi. Gökçek'in sakız çiğnediği görüldü.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine ifade vermek üzere adliyeye geldi. Gökçek'in sakız çiğnediği görüldü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resen başlattığı soruşturma sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gökçek'in bugün şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenilmişti.
Gökçek, ifade işlemleri için Ankara Adliyesi'ne geldi. Gökçek'in sakız çiğnediği görüldü.
Gökçek, Ankara Adliyesi'ne girişinde gazetecilerin Bülent Arınç’la ilgili sorusunu da yanıtsız bıraktı.
Soruşturmanın, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar kapsamında yürütülüyor.