Halk TV Spor Son Dakika | Galatasaray'da Victor Osimhen depremi: Sakatlandı

Son Dakika | Galatasaray'da Victor Osimhen depremi: Sakatlandı Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Başakşehir ile oynanan maçta sakatlandı ve maça devam edemedi. Nijeryalı yıldızın yerine Barış Alper Yılmaz girdi.