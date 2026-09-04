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Halk TV Spor Son Dakika | Galatasaray'da Victor Osimhen depremi: Sakatlandı

Son Dakika | Galatasaray'da Victor Osimhen depremi: Sakatlandı

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Başakşehir ile oynanan maçta sakatlandı ve maça devam edemedi. Nijeryalı yıldızın yerine Barış Alper Yılmaz girdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Galatasaray'da Victor Osimhen depremi: Sakatlandı
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Galatasaray'da Victor Osimhen şoku yaşandı.

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı, Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile oynanan maçta sakatlandı.

Oyuna devam edemeyen Victor Osimhen, 33. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

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BATRAKOV İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, ilk kez bir müsabakanın başlangıç kadrosunda yer aldı.

Sarı-kırmızılı formayı ilk kez 3. haftadaki Göztepe müsabakasının 46. dakikasında oyuna girerek terleten Rus orta saha oyuncusu, İstanbul Başakşehir mücadelesine ilk 11'de başladı.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Galatasaray'ın yeni transferleri Deniz Gül ile Rafael Leao, ilk kez maç kadrosuna girdi.

Sarı-kırmızılı ekibin Portekiz'in Porto takımından kadrosuna kattığı milli santrfor Deniz ile İtalya temsilcisi Milan'dan aldığı Portekizli kanat oyuncusu Leao, turuncu-lacivertliler karşısında yedeklerde forma şansı bekledi.

SAKATLANAN SINGO KADRODA YOK

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Buruk, mücadele öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Dünya Kupası'ndan sakat dönen ve henüz resmi maça çıkamayan Singo'nun antrenmanda aldığı darbe nedeniyle sakatlandığını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, kontrolleri yapılacak 25 yaşındaki savunmacının bu sakatlık nedeniyle kadroya alınmadığını bildirdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Victor Osimhen Galatasaray
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