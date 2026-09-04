Son dakika | UEFA'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber: Greenwood ve Guendouzi'ye verilen ceza belli oldu

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan Lyon-Fenerbahçe maçının kararlarını duyurdu.

Fenerbahçeli futbolcular Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood'un cezaları belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Matteo Guendouzi'ye 4 maç, Mason Greenwood'a ise ertelemeli 1 maç ceza verildi.

4 MAÇIN 2'SİNİ BU SENE ÇEKECEK

Matteo Guendouzi, aldığı 4 maçlık cezanın 2'sini bu sezon çekecek. Diğer 2'si ise 1 yıllık deneme süresine tabi olacak.

İŞTE KAÇIRACAKLARI MAÇLAR

Matteo Guendouzi Roma ve Aston Villa maçlarında forma giyemeyecek. Mason Greenwood ise Roma maçında sahada olacak.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynadığı rövanş karşılaşmasını deplasmanda 2-1 kazanarak, ilk maçtaki 1-1’lik skorun ardından 18 yıl sonra Devler Ligi’nde lig aşamasına katılma hakkı elde etti.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ise sahada tansiyon yükseldi. Futbolcular ve teknik ekiplerin de dahil olduğu gerginlik, kısa sürede soyunma odası tüneline kadar taşındı.

Fenerbahçe’nin Fransız oyuncusu Matteo Guendouzi’nin maç öncesinde ve karşılaşma sırasında yaptığı bazı hareketler Lyon taraftarlarının tepkisini çekerken, mücadele sonrasında Guendouzi ile Mason Greenwood’un kutlamaları gerilimi daha da artırdı.

Yaşananların ardından Guendouzi, Romelu Lukaku ve Milan Skriniar’ın müdahalesiyle sahadan uzaklaştırılmaya çalışıldı. Bu sırada Lyon kaleci antrenörü Antonio Ferreira’nın tünelden çıkarak Guendouzi’ye tekme attığı görüldü.

Bu müdahalenin ardından gerginlik tünel bölgesinde de devam ederken, iki takımın futbolcuları ve teknik ekipleri arasında yeni bir arbede yaşandı.