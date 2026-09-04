A Milli Takım Belçika'ya yenildi: Dünya Kupası'na kötü başladık

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FIBA 2026 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Belçika ile karşı karşıya geldi.

Potanın Perileri, Almanya'nın Berlin kentindeki Max Schmmeling Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 89-75 kaybetti ve turnuvaya yenilgi ile başladı.

MİLLİ TAKIM İLK DEVREYİ ÖNDE KAPATTI

Belçika ilk çeyreği 26-24 önde kapatırken, Potanın Perileri ikinci çeyrekte daha etkili bir oyun ortaya koydu ve soyunma odasında 45-44'lük üstünlükle girdi.

İkinci yarıya Belçika iyi başladı ve ay yıldızlılar son çeyreğe 71-54 geride girdi.

Son çeyrekte de rakibi karşısında zorlanan Potanın Perileri, parkeden 89-75'lik yenilgi ile ayrıldı.

Grupta oynanan diğer maçta ise Avustralya, Porto Riko'yu 70-54'lük skorla yenmeyi başardı.

İKİNCİ MAÇTA RAKİP AVUSTRALYA

Milli takım, gruptaki ikinci maçını 6 Eylül Pazar günü Avustralya ile yapacak.

Potanın Perileri, 7 Eylül Pazartesi günü TSİ 12:30'da oynanacak Porto Riko maçı ile grup aşamasını tamamlayacak.