A Milli Takım Belçika'ya yenildi: Dünya Kupası'na kötü başladık
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2026 Dünya Kupası ilk maçında karşılaştığı Belçika'ya 89-75 mağlup oldu.
FIBA 2026 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Belçika ile karşı karşıya geldi.
Potanın Perileri, Almanya'nın Berlin kentindeki Max Schmmeling Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 89-75 kaybetti ve turnuvaya yenilgi ile başladı.
MİLLİ TAKIM İLK DEVREYİ ÖNDE KAPATTI
Belçika ilk çeyreği 26-24 önde kapatırken, Potanın Perileri ikinci çeyrekte daha etkili bir oyun ortaya koydu ve soyunma odasında 45-44'lük üstünlükle girdi.
İkinci yarıya Belçika iyi başladı ve ay yıldızlılar son çeyreğe 71-54 geride girdi.
Son çeyrekte de rakibi karşısında zorlanan Potanın Perileri, parkeden 89-75'lik yenilgi ile ayrıldı.
Grupta oynanan diğer maçta ise Avustralya, Porto Riko'yu 70-54'lük skorla yenmeyi başardı.
İKİNCİ MAÇTA RAKİP AVUSTRALYA
Milli takım, gruptaki ikinci maçını 6 Eylül Pazar günü Avustralya ile yapacak.
Potanın Perileri, 7 Eylül Pazartesi günü TSİ 12:30'da oynanacak Porto Riko maçı ile grup aşamasını tamamlayacak.