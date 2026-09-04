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Halk TV Spor Trabzonspor'un yeni transferi Ali Habeşoğlu: Çok büyük bir camiaya geldim

Trabzonspor'un yeni transferi Ali Habeşoğlu: Çok büyük bir camiaya geldim

Trabzonspor'un yeni transferi forvet Ali Habeşoğlu, Trabzon'da açıklamalarda bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Trabzonspor'un yeni transferi Ali Habeşoğlu: Çok büyük bir camiaya geldim

Trabzonspor'un Bodrum FK’dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki santrfor Ali Habeşoğlu, Trabzon’a geldi. Genç futbolcu, “Çok büyük bir camiaya geldim. İnşallah elimden gelen her şeyi yapıp çok katkı vermek istiyorum” dedi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un kadrosuna kattığı 22 yaşındaki santrfor Ali Habeşoğlu, saat 18.00 sıralarında Trabzon’a geldi.

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Genç futbolcuyu Trabzon Havalimanı’nda bordo-mavili taraftarlar karşıladı. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Habeşoğlu, Trabzonspor’a transferinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

‘ÇOK BÜYÜK BİR CAMİAYA GELDİM’

Ali Habeşoğlu, “Çok mutluyum. Çok büyük bir camiaya geldim. İnşallah elimden gelen her şeyi yapıp çok katkı vermek istiyorum. Süre bulursam en iyi şekilde değerlendireceğime inanıyorum” dedi. Genç santrfor, Trabzonspor’da 99 numaralı formayı giyeceğini söyledi.

Bordo-mavili taraftarlarla buluşmasının ardından Ali Habeşoğlu, kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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