Bakan Gürlek duyurdu: Avukatlara müjde, ücretler yarı yarıya düşüyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukatların silah ruhsatı ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılacağını ve ruhsat yenilemelerinden ücret alınmayacağını açıkladı.

Gürlek, ekim ayında gündeme gelecek pakette boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile süresiz nafakaya ilişkin düzenlemelerin de yer alacağını bildirdi.

AVUKATLARIN RUHSAT ÜCRETLERİNE İNDİRİM GELİYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul 2 No’lu Barosu tarafından düzenlenen Adli Yıl Açılış Programı’nda konuştu. Avukatların çalışma koşulları ve mesleki talepleriyle ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Gürlek, silah ruhsatı ücretlerinde indirime gidileceğini söyledi.

Avukatların silah ruhsatı ücretlerine ilişkin taleplerinin bulunduğunu belirten Gürlek, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin tamamlandığını ifade etti.

"ORTAK BİR MUTABAKATA VARDIK"

Gürlek, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu konuda Maliye Bakanlığımızla görüşmeler yaptık. İnşallah ekim ayındaki pakete, silah ruhsatı ücretlerinin yarısının bir defaya mahsus alınması, daha sonra yenilemede ücretlerin alınmaması konusunda ortak bir mutabakata vardık.”

5 yıllığına verilen silah taşıma ruhsatının harcı 2026 yılı için 187 bin 941 lira, bulundurma ruhsatının harcı ise 60 bin 147 lira olarak uygulanıyor.

AVUKATLARIN YETKİLERİ VE HAKLARI GENİŞLETİLİYOR

Gürlek, 2025-2029 Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında savunmanın güçlendirilmesi ve avukatların adli süreçlere daha etkin katılmasının öncelikler arasında olduğunu söyledi.

Yeni Avukatlık Kanunu'na ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirten Gürlek, avukatların bilgi ve belgeye erişim yetkilerinin genişletilmesi, stajyer ve genç avukatların desteklenmesi ile mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapıldığını kaydetti.

CMK ve adli yardım hizmetlerinin güçlendirilmesi, avukatlık hizmetlerindeki vergi yükünün azaltılması, UYAP ve e-Duruşma uygulamalarının geliştirilmesi ve avukatlara yönelik şiddetle mücadele konularının da takip edildiğini belirten Gürlek, çalışmaların barolarla istişare içinde yürütüleceğini ifade etti.

DAVALARIN NE KADAR SÜRECEĞİ İÇİN YENİ HEDEF BELİRLENDİ

Yargılamaların makul sürede tamamlanmasının önemine değinen Gürlek, hakim ve savcıların hedef sürelere uyması gerektiğini belirterek, “Avukatlarımız dava açtığı zaman bu davanın ne kadar sürede biteceğini bilmek zorunda” dedi.

Kira tespit davalarının dokuz ayda, tahliye davalarının ise 1 buçuk yılda sonuçlandırılmasının hedeflendiğini aktaran Gürlek, ekim ayında gündeme gelecek pakette boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile süresiz nafakaya ilişkin düzenlemelerin de yer alacağını bildirdi. (ANKA)