39 yaşındaki Jamie Vardy imzayı attı: Yeni adresi belli oldu

39 yaşındaki Jamie Vardy'nin yeni adresi belli oldu.

Son olarak İngiltere Serie A'da Cremonese forması giyen İngiliz yıldız, İngiltere Championship ekibi Burnley'e transfer oldu.

Tecrübeli futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

''SAHADA GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ''

Burnley teknik direktörü Nicky Hayen, yapılan transfer sonrası yaptığı açıklamada, "Jamie'yi Burnley'ye davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Onun tecrübesi ve liderliği, kadromuz açısından son derece değerli olacak. Bu sezonki mücadelemizde önemli bir etki yaratabileceğine inanıyoruz. Jamie, kendisini kanıtlamış bir kariyere sahip. Onu bordo-mavili formayla sahada görmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

''GERÇEKTEN ÇOK MUTLUYUM''

Jamie Vardy ise Burnley'e transfer olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Artık Burnley'de olduğum için gerçekten çok mutluyum.

Bu kulüp köklü bir futbol tarihine ve kendilerini ve şehirlerini temsil eden bir takımı hak eden tutkulu taraftarlara sahip. Bir an önce sahaya çıkmak, çalışmaya başlamak ve takımın doğru yönde ilerlemesine yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.