Skriniar Vlahovic kavgası İtalya'da manşetleri doldurdu

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve siyah-beyazlıların 2-1 kazandığı derbi, İtalya’da da geniş yankı buldu. İtalyan spor basınının özellikle üzerinde durduğu konu, Serie A yıllarından birbirlerini yakından tanıyan Milan Skriniar ile Dusan Vlahovic arasında yaşanan sert gerilim oldu.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

La Gazzetta dello Sport, iki eski Serie A oyuncusunun karşı karşıya gelmesini “İstanbul derbisi, İtalya derbisi gibi. Hatta çok daha kötüsü” ifadeleriyle okuyucularına aktardı. Gazete, Skriniar ile Vlahovic’in kafa kafaya geldiğini, tartışma sırasında İtalyanca küfürleştiklerini ve Vlahovic’in uzaklaştıktan sonra rakibine yönelik bir el hareketinde bulunduğunu yazdı.

SKY SPORT ITALIA

Sky Sport Italia da geceye geniş yer ayırdı. “Vlahovic-Skriniar, kafa kafaya ve eller boğazda” başlığını kullanan Sky, iki futbolcunun itişmelerinin ardından yüz yüze geldiğini ve tartışmayı İtalyanca sürdürdüklerini belirtti. Haberde Vlahovic’in attığı golle Beşiktaş’a galibiyeti getiren isim olduğuna da dikkat çekildi.

CORRIERE DELLO SPORT

Corriere dello Sport ise yaşananları “Vlahovic ile Skriniar arasında sahada öfkeli kavga: İtalyanca hakaretler ve eller yüzde” başlığıyla duyurdu. Gazete, iki futbolcunun sert mücadelesinin maç boyunca sürdüğünü ve gerilimin zaman zaman fiziksel temasa dönüştüğünü aktardı.

İTALYA'DA DEFALARCA KARŞILAŞTILAR

İtalyan basınının ilgisinin bir başka nedeni de iki oyuncunun geçmişi. Skriniar yıllarca Inter, Vlahovic ise Fiorentina ve ardından Juventus forması giydi. İkili Serie A’da ve Juventus-Inter rekabetinde defalarca karşı karşıya geldi.

Kadıköy’de futbolun ilginç bir tesadüfü de yaşandı. Gecenin birbirleriyle en fazla didişen iki oyuncusu da ağları buldu. Skriniar Fenerbahçe’yi öne geçirirken, Vlahovic ikinci yarıda attığı golle Beşiktaş’ın 2-1’lik zaferini getirdi.