Bugün başlıyor: Havalimanlarında bekleme süreleri 2 katına çıkıyor

Avrupa Birliği'nin Giriş/Çıkış Sistemi'nde (EES) yoğunluğu azaltmak amacıyla uygulanan geçici esneklik dönemi bugün, 6 Eylül'de sona eriyor.

Bu tarihten sonra yoğunluk yaşanan sınır noktalarında biyometrik veri kontrollerinin geçici olarak durdurulmasına yönelik yetki kalkacak. Seyahat sektörü, özellikle havalimanlarında bekleme sürelerinin yeniden artmasından endişe ediyor.

EES 10 NİSAN'DA TAMAMEN DEVREYE GİRDİ

AB dışından kısa süreli seyahat için gelen yolcuların giriş ve çıkışlarını dijital olarak kaydeden EES, 10 Nisan 2026'da tüm dış sınır geçiş noktalarında tam olarak uygulanmaya başladı. Sistem kapsamında yolcuların parmak izleri ve yüz görüntüleri gibi biyometrik verileri kaydediliyor ve pasaport damgalama uygulamasının yerini dijital kayıtlar alıyor.

Sistemin yoğunluk oluşturduğu sınır noktalarında ise geçici bir esneklik uygulanıyordu. Olağanüstü yoğunluk durumlarında üye ülkelere biyometrik veri toplama işlemini geçici olarak askıya alma imkanı tanınıyordu. Bu uygulama 6 Eylül itibarıyla sona eriyor.

PASAPORT KONTROLLERİ 20 SANİYEDEN 90 SANİYEYE ÇIKTI

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre, EES öncesinde yaklaşık 20-25 saniye süren pasaport kontrolü, sistemin uygulanmasıyla ortalama 90 saniyeye çıktı.

Havalimanlarında bekleme sürelerindeki artış da dikkat çekti. Financial Times ve Qsensor verilerine göre Frankfurt Havalimanı'nda temmuz ayındaki ortalama bekleme süresi, geçen yılın aynı dönemindeki 60 dakikadan 120 dakikaya yükseldi.

Münih Havalimanı'nda bekleme süresi 31 dakikadan 60 dakikaya, Amsterdam Havalimanı'nda ise maksimum bekleme süresi 80 dakikadan 120 dakikaya çıktı.

IATA ESNEKLİĞİN KIŞ SONUNA KADAR UZATILMASINI İSTİYOR

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), sınır geçişlerinde yaşanabilecek yeni yoğunlukların önüne geçmek amacıyla geçici esneklik uygulamasının kış sezonunun sonuna kadar uzatılmasını talep ediyor.

Birlik, EES'nin daha sorunsuz çalışması için otomatik sınır kontrol noktalarının, self-servis kioskların ve yeterli personelin tüm sınır noktalarında hazır hale getirilmesi gerektiğini belirtiyor.

AVRUPA KOMİSYONU BAZI NOKTALARDA DÜZENLEME GEREKTİĞİNİ AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu, 1 Eylül tarihli açıklamasında EES'nin yaz döneminde işlediğini ancak bazı sınır noktalarında düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Komisyon, bu konudaki görüşmelerin üye ülkelerle sürdüğünü açıkladı.

Seyahat sektörü uzmanları ise yolculara uçuşlarından önce daha fazla zaman bırakmalarını ve özellikle kısa aktarma sürelerine güvenmemelerini öneriyor. Olası sınır kontrolleri nedeniyle yaşanabilecek gecikmelerin seyahat planlarına dahil edilmesi isteniyor.