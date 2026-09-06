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Vali makam aracı ile kırmızı ışıkta bekleyince vatandaş bakakaldı

Konya Valisi İbrahim Akın’ın makam aracı, geçiş üstünlüğü ve çakar kullanma yetkisine rağmen kırmızı ışıkta diğer araçlarla birlikte bekledi. Akın’ın trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet vatandaşların takdirini topladı.

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Vali makam aracı ile kırmızı ışıkta bekleyince vatandaş bakakaldı

Konya Valisi İbrahim Akın’ın makam aracı, geçiş üstünlüğü ve çakar kullanma yetkisine rağmen kırmızı ışıkta diğer araçlarla birlikte bekledi. Akın’ın trafik kurallarına uyması vatandaşların takdirini topladı.

Konya'nın yerel medyasındaki haberlere göre; Konya Valisi İbrahim Akın’ın acil olmayan durumlarda makam aracının geçiş üstünlüğünü kullanmadığı belirtildi.

Akın’ın makam aracı, önceki gün Karatay Medresesi önündeki trafik ışıklarında durdu. Araç, diğer sürücülerle birlikte yeşil ışığın yanmasını bekledi.

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KONYALILAR ŞAŞIRDI

Kırmızı ışıkta bekleyen makam aracını gören vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Bazı kişilerin dönerek araca baktığı görüldü.

Vali Akın’ın trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet, çevredeki vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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