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Harikasınız Atatürk'ün Kızları! İtalya'yı yıkan Sultanlar Avrupa Şampiyonu oldu

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, maçı 3-2 kazandı ve Avrupa Şampiyonu oldu!

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Harikasınız Atatürk'ün Kızları! İtalya'yı yıkan Sultanlar Avrupa Şampiyonu oldu - Fotoğraf: 1
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya ile karşı karşıya geldi.

Harikasınız Atatürk'ün Kızları! İtalya'yı yıkan Sultanlar Avrupa Şampiyonu oldu - Fotoğraf: 2
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Filenin Sultanları mücadeleye Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, İlkin Aydın, Eda Erdem, Zehra Güneş ve Gizem Örge ile başladı.

Harikasınız Atatürk'ün Kızları! İtalya'yı yıkan Sultanlar Avrupa Şampiyonu oldu - Fotoğraf: 3
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İtalya ise Alessia Orro, Paola Egonu, Ekaterina Antropova, Myriam Sylla, Sarah Fahr, Anna Danesi ve Eleonora Fersino 6’sı ile maça çıktı.

Harikasınız Atatürk'ün Kızları! İtalya'yı yıkan Sultanlar Avrupa Şampiyonu oldu - Fotoğraf: 4
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Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maça taraftarlar büyük ilgi gösterdi ve Filenin Sultanları’nı büyük bir coşkuyla destekledi.

Harikasınız Atatürk'ün Kızları! İtalya'yı yıkan Sultanlar Avrupa Şampiyonu oldu - Fotoğraf: 5
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Mücadeleye iyi başlayan taraf İtalya oldu. Karşılaşma karşılıklı setler ile başlarken, İtalya farkı durumu 11-8’e getirmesini ardından Daniele Santarelli mola aldı. Sultanlar, İtalya karşısında sayı almakta zorlandı ve ilk set 25-16’lık İtalya galibiyeti ile tamamlandı.

Harikasınız Atatürk'ün Kızları! İtalya'yı yıkan Sultanlar Avrupa Şampiyonu oldu - Fotoğraf: 6
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İtalya ikinci sete de iyi başladı ve attığı üst üste sayılar ile durumu 12-6’ya getirdi. Santarelli bu skor sonrası mola aldı ve Filenin Sultanları moladan muhteşem dönerek skor 12-11’e kadar geldi. Filenin Sultanları, İtalya karşısında muhteşem bir oyun ortaya koyarak ikinci seti 25-22 kazandı ve skor 1-1 oldu.

Harikasınız Atatürk'ün Kızları! İtalya'yı yıkan Sultanlar Avrupa Şampiyonu oldu - Fotoğraf: 7
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Filenin Sultanları üçüncü sete istediği gibi başlayamadı ve İtalya farkı açtı. İtalya, üçüncü seti 25-12 kazandı.

Harikasınız Atatürk'ün Kızları! İtalya'yı yıkan Sultanlar Avrupa Şampiyonu oldu - Fotoğraf: 8
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Dördüncü sete muhteşem başlayan Filenin Sultanları, durumu 10-3'e kadar getirdi ve İtalya mola almak zorunda kaldı.

Çekişmeli geçen dördüncü seti Filenin Sultanları 25-21 kazandı ve 2-2'lik skor sonrası karar setine geçildi.

Harikasınız Atatürk'ün Kızları! İtalya'yı yıkan Sultanlar Avrupa Şampiyonu oldu - Fotoğraf: 9
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Karar setinde İtalya'yı 15-10 yenen Atatürk'ün Kızları, mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Harikasınız Atatürk'ün Kızları! İtalya'yı yıkan Sultanlar Avrupa Şampiyonu oldu - Fotoğraf: 10
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ATATÜRK'ÜN KIZLARI AVRUPA ŞAMPİYONU!

Bu sonuçla Atatürk'ün Kızları, altın madalya kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu!

Daha önce 2003 ve 2019'da gümüş madalya kazanan Filenin Sultanları, 2023'te ise Avrupa Şampiyonu olmuştu.

Harikasınız Filenin Sultanları!

Filenin Sultanları İtalya Voleybol
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