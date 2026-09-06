Harikasınız Atatürk'ün Kızları! İtalya'yı yıkan Sultanlar Avrupa Şampiyonu oldu

6 10

İtalya ikinci sete de iyi başladı ve attığı üst üste sayılar ile durumu 12-6’ya getirdi. Santarelli bu skor sonrası mola aldı ve Filenin Sultanları moladan muhteşem dönerek skor 12-11’e kadar geldi. Filenin Sultanları, İtalya karşısında muhteşem bir oyun ortaya koyarak ikinci seti 25-22 kazandı ve skor 1-1 oldu.