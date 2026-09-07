7 Eylül burç yorumları: Gerçeklerle yüzleşme vakti geldi!

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7 Eylül pazartesi gününe adım atarken gökyüzü, hayallerimiz ile gerçekliğin sınırlarını karşı karşıya getiren dinamik bir enerji sunuyor. Gün boyunca etkisini hissettiren Güneş ile Jüpiter arasındaki açı, idealize ettiğimiz hedeflerle fiilen başarabileceklerimiz çeliştiğinde rotamızı esnek bir şekilde yeniden çizmemiz gerekebileceğine işaret ediyor.

Aynı zamanda Güneş-Heiron etkileşimi, içsel rehberliğimizden şüphe duymamıza ve kendimizi zaman zaman yanlış anlaşılmış, değeri bilinmemiş ya da şanssız hissetmemize neden olabilir. Böyle anlarda ısrarcı olmak yerine biraz geride durmak, enerjimizi korumak ve planlarımızı içsel olarak olgunlaştırmak en doğrusu olacaktır.

Neyse ki devreye giren Merkür-Satürn açısı, gerçekçi düşünce yapısını ve disiplini beraberinde getiriyor. Günlük rutinleri yerine oturtmak, zihinsel projelerden somut sonuçlar elde etmek ve yararlı çözümlere odaklanmak için son derece elverişli bir zemin hazırlıyor.

Öte yandan Ay, saat 16:40'ta Venüs ile yapacağı kare açının ardından boşluğa giriyor ve saat 19:50'de Aslan burcuna geçiş yapana kadar bu belirsiz konumunu koruyor.