Halk TV Spor Filenin Sultanları için dediklerine pişman etti: Hadsiz sözlere TRT'de olay cevap

Filenin Sultanları için dediklerine pişman etti: Hadsiz sözlere TRT'de olay cevap Filenin Sultanları'nın İtalya'yı mağlup ettiği mücadelenin açılış seremonisinde ilginç bir olay yaşandı. TRT spikeri Cüneyt Kıran, Sırbistan başantrenörü Zoran Terzic'in millilerimiz için sarf ettiği sözlere zekice bir göndermede bulundu.

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