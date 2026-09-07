Filenin Sultanları için dediklerine pişman etti: Hadsiz sözlere TRT'de olay cevap
Filenin Sultanları'nın İtalya'yı mağlup ettiği mücadelenin açılış seremonisinde ilginç bir olay yaşandı. TRT spikeri Cüneyt Kıran, Sırbistan başantrenörü Zoran Terzic'in millilerimiz için sarf ettiği sözlere zekice bir göndermede bulundu.
CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Filenin Sultanları ile İtalya karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynan mücadele altın sete giderken millilerimiz rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları üst üste ikinci kez CEV Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Milyonları ekran başına kitleyen mücadelenin açılış seremonisinde ilginç bir an yaşandı. TRT spikeri Cüneyt Kıran, Sırbistan başantrenörü Zoran Terzic'in Türk Milli Takımı için sarf ettiği sözlere imalı bir göndermede bulundu.
Cüneyt Kıran, İtalyan voleybolcular sahaya çıktığı anda her birini kendi etnik kökenleriyle anons etti. O anlar sosyal medyada gündem olurken taraftarlar Kıran'ı bu zekice ironisi nedeniyle tebrik etti.
Sırbistan başantrenörü Zoran Terzic, turnuva boyunca Melissa Vargas ve Jack Sinead Kısal gibi isimlerin Türkiye formasıyla sahaya çıkmasını eleştirdi. Uzun yıllar Türkiye'de çalışan Zoran Terzic'in bu sözleri tepki çekti.
Sırbistan maçının ardından hem Melissa Vargas hem de Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Zoran Terzic'e yüklendi.
Final maçının ardından düzenlenen kapanış seremonisinde de Zoran Terzic anons edildiği sırada Türk taraftarlar uzun süre protestoda bulundu