Gururumuz Filenin Sultanları tarihe geçti: Santarelli "Ben bir İtalyanım ama" diyerek açıkladı
Filenin Sultanları, üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Başantrenör Santarelli, İtalya galibiyetinden sonra "Ben bir İtalyanım ama" diyerek açıkladı.
Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları, büyük bir zafer daha yaşadı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.
2023 yılında kazandığı tarihi şampiyonluğun ardından 2026’da da Avrupa’nın zirvesine çıkan Filenin Sultanları, şampiyonluk unvanını koruyarak Avrupa Şampiyonası’ndaki ikinci altın madalyasını kazandı.
Millilerimiz, dünya voleybolunun en üst sırasında gösterilen İtalya Milli Takımı'nı müthiş bir maçtan sonra yendi. Tarihi başarı ülkede bayram havası yaşattı. Kutlamalar sabaha kadar sürdü.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaşarak 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’na doğrudan katılma hakkı da kazandı.
Londra 2012, Tokyo 2020 ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın ardından Los Angeles 2028’e de katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız; üst üste üçüncü, toplamda dördüncü kez Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek.
Millilerimiz zaferinden sonra 2026 Avrupa Şampiyonası'nın ilk 5 takımı şöyle sıralandı: 1-Türkiye, 2-İtalya, 3-Sırbistan, 4-Polonya, 5-Hollanda.
Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'nda en çok sayı alan ismi 195 sayı ile Melissa Vargas oldu. Zehra Güneş 95, Hande Baladın 88, İlkin Aydın 45 sayı yaptı.
Avrupa Şampiyonası'nın rüya takımı şöyle oluştu: Vargas, Orro, Sylla, Derya, Kurtagic, Zehra, Gizem. Santarelli de en iyi başantrenör seçildi.
Şampiyonanın MVP'si (En değerli oyuncu) seçilen Melissa Vargas, final maçının bitiminde sevinç gözyaşyları döktü. Sinead Jack Kısal da İstiklal Marşı'nı baştan sona okurken gözyaşlarını tutamadı.
Milli takımın maç sayısındaki servisi kullanan Saliha Şahin, "Maç sayısında serviste ağlamamak için kendimi zor tuttum. Çok gururluyum. Herkesle gurur duyuyorum. Çok uzun ve zorlu bir yazdı. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.
Zehra Güneş de şöyle konuştu: "Bu hırsla ülkemizi en iyi yerlerde temsil etmeye çalışıyorsak, akabinde küçük kız çocukları bizi idol alıyorsa bu gurur verici. Bugün maça gelirken, hala tüylerim diken diken, küçük çocuklar, kadınlar bize gözleri ışıl ışık bakıyordu. İnanılmaz hissettim. Bunu hissedilmek çok ayrı bir duygu. Böyle bir takımda olduğum için mutluyum. Elimden geldiğinde bu takım için mücadele etmeye devam edeceğim. Böyle maçlarda baskı ve stres çok fazla oluyor. Bu kadar antrenman ve fedakarlığı bunun için yapıyoruz. Galiba bunu seviyoruz. Bizi destekleyen, harika atmosferi sağlayan taraftarımıza teşekkür ederiz. Bunu hep diyeceğim, onlarsız çok zor olurdu. Herkese çok teşekkür ediyorum, onları çok seviyoruz."
Gizem Örge, ""Ne yaşadık bilmiyorum, ülkeye ne yaşattık bilmiyorum. Yüreğimizi ortaya koyduğumuz bir turnuvaydı" dedi.
lkin Aydın da "Çok güzel bir yaz oldu. 2 hedefimizi de gerçekleştirdik. Müthiş bir atmosfer oynadık. Çok keyifliydi. Kendi seyircimiz önünde şampiyon olma hissini nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum."
Maça sakatlığına rağmen çıkan Hande Baladın şu ifadeleri kullandı: "Final maçı olduğu için artık ne kadar zor olsa da, mental olarak kendimi ne kadar zorlasam da bu tarz sakatlıkları unutmaya çalıştım. Bedenimde, zihnimde olan tüm kötü enerjileri, negatif düşüncelerin hepsini bir kenara bırakmaya çalıştım. Sağlık ekibimiz de elinden gelenin en iyisini yaptı. Bir şekilde çıkıp oynayabildik."
Kaptan Eda Erdem, şöyle konuştu: "Çok mutluyuz. Takım olarak yazın başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık. Bugün de inanılmaz bir seyirci vardı. Çok güzel bir atmosfer içinde maçı oynadık. Seyir zevki yüksek bir maç oldu. Zaman zaman oyundan düşsek bile seyircinin o desteği ve inancı bizi oyuna geri döndürdü. İtalya'ya karşı 2-1'den geri dönüp maçı 3-2 kazandık. İkinci kez Avrupa şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz."
Milli Takım'ın İtalyan Başantrenörü Daniele Santarelli, karşılaşmanın ardından duygularını şöyle paylaştı: ""Yazı istediğimiz şekilde bitirdik. İnanılmaz işler başardık. Federasyonumuz ve takım gerçekten mucizevi şeyler yaptı. Bugün dünyanın en iyi takımlarından birine karşı harika bir mücadeleyle sahada savaştık. Gerçekten inanılmaz bir iş başardık. O yüzden kendimizle, takımımızla ve yaptığımız işle gurur duymamız gerekiyor."
"Ben bir İtalyanım. Bunu hepiniz biliyorsunuz ama ben Türkiye için çalışıyorum. Bütün enerjimi Türkiye için veriyorum. Sahip olduğum her şeyi bu takımın daha iyi şeyler yapması için harcıyorum. İtalya vatandaşı olduğumu tabii ki söylemeniz çok normal ama ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülkenin insanlarını çok seviyorum. Bu ülkeyle bir şeyler başarmayı, bu şekilde başarılı olmayı çok çok istiyorum. Ben ve ekibim bunu yapmak için her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Bugün benim için tabii ki baskı altında olduğum bir gündü. Zor bir gündü. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülkede çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Herhalde bu ülke için neler yaptığımızı ispatlamamıza gerek yok."