Monaco’da malikane alabilecek fiyata satılan o plaka!

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Araç Değişiyor, 13 Milyon Euroluk Plaka Sabit Kalıyor Bölgedeki bir diğer dikkat çekici kural ise plakaların araca değil, doğrudan şahsa tescil edilmesidir. Bu kural sayesinde 13 milyon euroluk "P7" plakası daha önce bir Tesla Model X üzerinde görülmüşken, yakın zamanda Alman modifiye devi Mansory tarafından özel olarak tasarlanan bir Tesla Cybertruck üzerinde kameralara yansıdı.