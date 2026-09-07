Monaco’da malikane alabilecek fiyata satılan o plaka!
Nisan 2023'te düzenlenen hayır amaçlı bir açık artırmada satılan özel bir araç plakası, tüm rekorları kırarak "dünyanın en pahalı plakası" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmıştı...işte o plaka...
Sınır Tanımayan Lüksün Başkenti: BAE
Birleşik Arap Emirlikleri'nin fütüristik metropollerinde lüks, günlük yaşamın her detayında kendini göstererek savurganlık kavramını adeta yeniden tanımlıyor. ATM'lerin banknot yerine altın külçesi verdiği, polis filosunda Bugatti, Lamborghini, Ferrari ve Aston Martin gibi hiper otomobillerin yer aldığı bu coğrafyada, ulaşım şirketleri dahi trafiğe takılmak istemeyen müşterilerine gökdelenlere iniş yapan helikopter taksiler sunuyor.
Asıl Statü Sembolü Araba Değil, Plaka!
Dubai sokakları, barındırdığı süper otomobil sayısıyla adeta kesintisiz bir açık hava otomobil fuarını andırıyor. Ancak bu büyüleyici ortamda nihai prestij göstergesi otomobilin kendisi değil, taşıdığı plaka numarasıdır. Çoğu zaman lüks bir aracın piyasa değeri, üzerindeki plakanın yanında oldukça sönük kalmaktadır.
13 Milyon Euroluk Rekor Satış: "P7"
Bu durumun en somut örneği, Dubai'deki "En Asil Numaralar" (Most Noble Numbers) yardım müzayedesinde yaşandı. Sadece "P7" kombinasyonundan oluşan plaka, tam 13 milyon euroya (55 milyon BAE Dirhemi) alıcı bularak dünya rekoru kırdı. Müzayededen elde edilen gelirin tamamı ise küresel açlıkla mücadele eden "1 Milyar Öğün" (1 Billion Meals) kampanyasına aktarıldı.
Araç Değişiyor, 13 Milyon Euroluk Plaka Sabit Kalıyor Bölgedeki bir diğer dikkat çekici kural ise plakaların araca değil, doğrudan şahsa tescil edilmesidir. Bu kural sayesinde 13 milyon euroluk "P7" plakası daha önce bir Tesla Model X üzerinde görülmüşken, yakın zamanda Alman modifiye devi Mansory tarafından özel olarak tasarlanan bir Tesla Cybertruck üzerinde kameralara yansıdı.