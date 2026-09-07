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Halk TV Türkiye Yaylaya gitmek için kar tünellerini aşmak zorundalar: Yaz bitti, kar bitmedi!

Yaylaya gitmek için kar tünellerini aşmak zorundalar: Yaz bitti, kar bitmedi!

Van'ın Bahçesaray ilçesinde besiciler, eylül ayına rağmen erimeyen ve boyu 40 metreye ulaşan kar tünellerinden geçerek yaylalara ulaşıyor. Hayati tehlike oluşturan bu zorlu yolculuk üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

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Yaylaya gitmek için kar tünellerini aşmak zorundalar: Yaz bitti, kar bitmedi! - Fotoğraf: 1
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde 2 bin 600 metre rakımlı yayla yolundaki kar kütleleri eylül ayında bile erimeyi reddediyor.

Yaylaya gitmek için kar tünellerini aşmak zorundalar: Yaz bitti, kar bitmedi! - Fotoğraf: 2
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Hayvanlarının bakımı için yaylalara çıkan besiciler, 30-40 metrelik kar tünellerinden at ve eşeklerle geçmek zorunda kalıyor.

Yaylaya gitmek için kar tünellerini aşmak zorundalar: Yaz bitti, kar bitmedi! - Fotoğraf: 3
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Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nde bu yıl etkili olan yoğun kar yağışı, yaz boyunca yüksek kesimlerdeki örtüyü eritmeye yetmedi.

Yaylaya gitmek için kar tünellerini aşmak zorundalar: Yaz bitti, kar bitmedi! - Fotoğraf: 4
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Yayla yolunda uzunlukları 30-40 metreyi bulan 6 kar tüneli hâlâ duruyor.

Yaylaya gitmek için kar tünellerini aşmak zorundalar: Yaz bitti, kar bitmedi! - Fotoğraf: 5
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Geçimini hayvancılıkla sağlayan mahalle sakinleri, sarp ve kayalık arazide en uygun güzergah olan vadiden at ve eşekleriyle tünellerin içinden geçerek yaylalara ulaşıyor.

Yaylaya gitmek için kar tünellerini aşmak zorundalar: Yaz bitti, kar bitmedi! - Fotoğraf: 6
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Van Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, tünellerdeki çökme riskini ortadan kaldırmak ve güzergahı güvenli hale getirmek için bölgeye 7 kişilik bir ekip sevk etti.

Yaylaya gitmek için kar tünellerini aşmak zorundalar: Yaz bitti, kar bitmedi! - Fotoğraf: 7
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Ekip, vadilerdeki kar kütlelerini iş makineleriyle temizlemeye başladı.

Yaylaya gitmek için kar tünellerini aşmak zorundalar: Yaz bitti, kar bitmedi! - Fotoğraf: 8
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Çatbayır Mahallesi Muhtarı Eyüp Kayan, yaylaya çıkan berivanların kar tünellerinden geçmek zorunda kaldığını belirterek şunları söyledi:

"Yaylaya çıkan berivanlarımız, kar kütlelerinin oluşturduğu tünellerden geçiyor. Berivanlarımız artık araçlarına binip risksiz bir şekilde yaylaya gidecek. Yaylacılarımız riskli, sıkıntılı bölgelerden geçiyor. Yaylaya ulaşmak için at ve eşekleri kullanıyorlar. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimizin desteğiyle bu engeli aşacağız. Yollarımız açılacak. Yaylalarımıza daha konforlu bir şekilde araçlarla gideceğiz."

Yaylaya gitmek için kar tünellerini aşmak zorundalar: Yaz bitti, kar bitmedi! - Fotoğraf: 9
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Çalışmaları yerinde inceleyen Kırsal Şube Müdürü Reşat Yılmaz, bazı noktaların hâlâ karla kaplı olduğunu ifade ederek "Yaylacılar kar tünellerinin içinden geçiyordu. Çok riskli bir yolculuk. Biz de bu riskli yolculuğu ortadan kaldırmak için karı temizliyoruz" dedi.

Yaylaya gitmek için kar tünellerini aşmak zorundalar: Yaz bitti, kar bitmedi! - Fotoğraf: 10
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Şantiye Şefi Abdullah Karca da yüksek rakım nedeniyle eylül ayında bile kar kütleleriyle karşılaştıklarını belirterek "Berivanlarımızın ve yaylaya giden vatandaşlarımızın yolunu açtık. Yaylacılar, geçit olmadığı için kar kütlelerinin oluşturduğu tünellerden geçiyordu. Bu da onlar için riskli bir yolculuk oluşturuyordu. Yollardaki kar kütlelerini temizliyoruz" diye konuştu.

(AA)

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