Yaylaya gitmek için kar tünellerini aşmak zorundalar: Yaz bitti, kar bitmedi!

10 10

Şantiye Şefi Abdullah Karca da yüksek rakım nedeniyle eylül ayında bile kar kütleleriyle karşılaştıklarını belirterek "Berivanlarımızın ve yaylaya giden vatandaşlarımızın yolunu açtık. Yaylacılar, geçit olmadığı için kar kütlelerinin oluşturduğu tünellerden geçiyordu. Bu da onlar için riskli bir yolculuk oluşturuyordu. Yollardaki kar kütlelerini temizliyoruz" diye konuştu.

(AA)