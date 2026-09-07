Veyis Ateş hakim karşısında: İddianamede skandal ifadeler!

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Veyis Ateş, uyuşturucu imal ve ticareti, kullanımına yer temin etme, satın almak veya bulundurma, kullanma ve fuhşa teşvik ve aracılık etme iddialarının ardından 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklandı.

HAKİM KARŞISINDA

2025 yılının sonunda tutuklanan Ateş, bugün ilk defa saat 10.30'da hakim karşısına çıktı. Savcılık, Ateş'in "Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırmak" ve "Ticaretini Yapmak" suçlarını zincirleme şekilde işlediğini öne sürüyor.

İDDİANAMEDE SKANDAL İFADELER

Mehmet Akif Ersoy’un suç örgütü kurduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada Ateş'in dosyası ayrılarak ayrı bir iddianame düzenlenmişti. O iddianamenin detayları ortaya çıktı.

Hazırlanan iddianamede "örgüt lideri" sıfatıyla yer alan Mehmet Akif Ersoy ifadesinde; 2019 yılında Veyis Ateş'in Piyalepaşa'daki evine uyuşturucu ile geldiğini, uyuşturucuyu hayatında ilk kez o gün gördüğünü ve Ateş'in getirmesiyle ilk defa kokain kullandığını belirtiyor.

"KOKOREÇ GETİRECEK"

Dosyada mağdur sıfatı ile yer alabn Ebru Gülan, 4 Mayıs 2019 tarihinde Ersoy'un evindeyken "Veyis gelecek, kokoreç getirecek" denildiğini ancak Ateş'in eve geldiğinde cebinden uyuşturucu çıkardığını söylüyor.

Mağdur Gülan, pandemi zamanındaki başka bir buluşmada Ateş'in madde etkisi altındayken sergilediği davranışlardan çok rahatsız ve mağdur olduğunu belirtiyor.

"KOKAİNİ KOYUP İÇ İÇ DİYEREK SABAHA KADAR BASKI YAPTI"

Dosyada mağdur olarak yer alan isimler Şevkiye Dilara Yıldız, oruç tutmaya niyetli olduğu bir gün Veyis Ateş'in eve viski ve kokain getirdiğini, ısrarlar üzerine uyuşturucu kullandığını beyan ediyor. Yine bir gün ise Ateş'in kokaini önüne koyup "iç iç" diyerek sabaha kadar baskı yaptığını savunuyor.

FUHUŞ ORTAMINA SOKTUĞUNA DAİR DİLEKÇE

Hazırlanan iddianamede , Veyis Ateş'in Mehmet Akif'i uyuşturucu ve fuhuş ortamlarına soktuğuna dair Osman Tıraş adlı bir kişi tarafından verilenb bir dilekçe yer alıyor.

SAÇI KISA OLDUĞU İÇİN UYUŞTURUCU TESTİ TEMİZ ÇIKMIŞTI

Soruşturma kapsamında adli tıp raporlarında Şevkiye Dilara Yıldız, Serap Çaylan, Mehmet Akif Ersoy ve Ebru Gülan'ın saç ve/veya kan analizlerinde kokain ile metamfetamin metabolitleri tespit edilmişti.

Saçı kısa olduğu için kendisinden sadece kan örneği alınan Veyis Ateş'in testi temiz çıkmış, Ateş iddiaları "Kesinlikle kabul etmiyorum, hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım" diyerek reddetmişti.