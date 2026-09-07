Bakan açıkladı: Trenlerde yeni dönem başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ’nin dijital dönüşüm adımları kapsamında tren yolcularını sevindirecek yeni dönemin başladığını duyurdu. Artık bilet bulamadığınız trenler için ekran başında saatlerce nöbet tutmanıza gerek kalmayacak.

EKRANI SÜREKLİ YENİLEMEYE SON!

Yeni hayata geçirilen "Boş Yer Takip Butonu" sayesinde, bilet bulamadığınız trenler için e-posta adresinizi sisteme tanımlayarak uyarı talebi oluşturabileceksiniz. İptal, iade veya farklı nedenlerle trende koltuk boşaldığı anda sistem sizi otomatik olarak bilgilendirecek. Böylece boşalan biletleri anında satın alma imkanı sunulacak.

Bakan Uraloğlu, uygulamanın amacını şu sözlerle özetledi:

"Vatandaşlarımızın bilet satış ekranını sürekli kontrol etmesine gerek kalmadan, yer açıldığı anda haberdar olmalarını ve seyahatlerini kolayca planlamalarını sağlıyoruz."



E-BİLET VE E-FATURA DÖNEMİ BAŞLADI

Dijitalleşme hamlesi sadece takip butonuyla sınırlı kalmadı. 1 Eylül itibarıyla e-Bilet ve e-Fatura sistemine geçildiğini belirten Uraloğlu, hem çevreci hem de hızlı bir dönemin kapılarının aralandığını vurguladı. Yeni uygulamayla birlikte bilet alımının ardından e-posta ile gönderilen PDF dokümandaki bağlantı üzerinden e-Bilete anında ulaşılabiliyor.

Kağıt, baskı ve fiziksel arşivleme maliyetlerini azaltarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlayan bu doğa dostu yaklaşım sayesinde, uygulamanın henüz ilk 4 gününde yaklaşık 286 bin e-Bilet ve 1.554 e-Fatura düzenlendi. Demiryolu seyahatlerini çok daha erişilebilir ve pratik hale getiren tüm bu yeni özelliklerle birlikte, yolcular için bilet bulma stresi de büyük ölçüde tarih oluyor.