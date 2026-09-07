AKP'ye geçen Eren Ali Bingöl'ün gözünün içine baka baka söyledi: Yüzyılın yolsuzluğunun üstünü örttünüz

İBB CHP Grup Başkanvekili ve Tuzla Belediye Meclis Üyesi Ülkü İnanlı, CHP’den AKP’ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’e, parti değişikliğinin ardından katıldığı ilk Tuzla Belediye Meclisi toplantısında tepki gösterdi. İnanlı, “Seçimden sadece 2 yıl 4 ay sonra belediye başkanı, kendisine oy veren 84 bin 94 seçmenin arkasını döndü ve seçim sırasında rekabet ettiği parti olan AK Parti saflarına katıldı” dedi.

“BİR ÖZÜR BORCUNUZ YOK MU?”

Bingöl’ün AKP’ye geçişinin ardından yaptığı “Karşı mahalleden geliyorum, beni koruyun” açıklamasına da tepki gösteren İnanlı, “Sizi seçen, size güvenen 84 bin 94 seçmenden özür dileyeceğinize, koruması altına girdiğiniz partiye seçmeninizi şikâyet ediyorsunuz. Kendi eliniz ile seçmenin Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanına verdiği Tuzla Belediyesi’ni AKP’ye teslim ettiniz. Bir özür borcunuz yok mu?” dedi.

“AKP’YE GEÇİŞİNİZİN ZEMİNİNİ 22 HAZİRAN’DA HAZIRLADINIZ”

İnanlı, Bingöl’ün 22 Haziran’da gerçekleştirdiği olağanüstü meclis toplantısındaki açıklamalarına da dikkat çekti. Bingöl’ün söz konusu toplantıda İBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu emsal transferi konusunda suçladığını hatırlatan İnanlı, “Ben emsal transferinin sorununu çözecektim ama İBB engel oldu” açıklamasının AKP’ye geçiş sürecinin zeminini hazırladığını belirtti.

İnanlı, Bingöl’e şu soruları yöneltti:

15 Mayıs 2026 günü askıya çıkardığınız emsal transferi imar planını, 1025 parseldeki planı, 15 Haziran günü, tam da askının son günü neden indirdiniz? Madem bu kadar cesurdunuz, neden planı kesinleştirmediniz? Tuzlalıların mağduriyetini neden çözmediniz?

İBB TEFTİŞ KURULU RAPORUNU GÜNDEME TAŞIDI

İnanlı, konuşmasının önemli bölümünde Tuzla’daki emsal transferleriyle ilgili tartışmalara değindi. İBB Teftiş Kurulu raporunda yer aldığını belirttiği bazı tespitleri Meclis kürsüsünden aktardı.

İnanlı raporda, “Bir kez kullanılması gereken bir imar hakkının 185 farklı parsele aktarıldığını, Belediyeye devredilmesi gereken alanların kamuya devredilmediğini, 669 adet mükerrer işlem tespit edildiğini, emsal transferlerinin aynı noterde üç kişinin vekâletle muvafakatiyle gerçekleştirildiğini, 1.025 alıcı parselin 884’ünde transfer evraklarının eksik olduğunu, toplam 520 bin metrekare emsale esas fazladan inşaat alanı oluşturduğu yönünde tespitler bulunduğunu” söyledi.

İnanlı, söz konusu tespitlerin ardından raporun Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Tuzla Belediyesi’ne gönderildiğini belirterek Bingöl’e, “Madem ortada suç yoktu, siz bunları sonuna kadar savunuyordunuz ve Tuzlalıyı düşünüyordunuz; neden ‘Teftiş Kurulu raporu hatalıdır’ demediniz?” diye sordu.

“SORUNUN KAYNAĞINI YARATANLARLA AYNI SAFLARA GEÇTİNİZ”

İnanlı, emsal transferleri konusunda önceki Tuzla Belediye Başkanı AKP’li Şadi Yazıcı dönemine de dikkat çekti.

İBB’nin 2023 yılından itibaren Tuzla Belediyesi’nden konuya ilişkin bilgi ve belge istediğini belirten İnanlı, önceki dönemde belediyenin binlerce dosyanın tamamının incelenmesinin iş yükünü artıracağı gerekçesiyle belgeleri parsel bazında istemesini talep ettiğini aktardı.

İnanlı, Bingöl’ün göreve geldikten sonra söz konusu usulsüzlüklerden haberdar olduğunu, ancak Tuzla Belediyesi olarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmadığını belirtti.

“Bunu bile yapmadınız. Tespit ettiğiniz hiçbir usulsüzlüğü ortaya çıkarmadınız. Suça ortak oldunuz” diyen İnanlı, Bingöl’ün iki yıl boyunca “İBB vatandaşın sorununu çözmedi” diyerek İBB’yi suçladığını, ardından ise “sorunun kaynağını yaratanlarla aynı saflara geçtiğini” söyledi.

“YÜZYILIN YOLSUZLUĞUNUN ÜSTÜNÜ ÖRTTÜNÜZ”

Toplantıda Bingöl ile İnanlı arasında karşılıklı tartışma da yaşandı. İnanlı, Bingöl’e yönelik konuşmasında, “Sayın Başkan, sözüm sizedir. Tuzla halkına özür borcunuz var Sayın Başkan. Yüzyılın yolsuzluğunun üstünü örttünüz Sayın Başkan. Kul hakkı yediniz Sayın Başkan. Ben burada sizin için oy istediğim Tuzla halkından özür diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bingöl ise kendisine yöneltilen “suça ortak oldunuz” suçlamasına karşı çıkarak, “Benim hakkımda suça ortak olmak bir suçtur. Böyle bir iddianız varsa belgeleriyle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunun” dedi.

İnanlı, Bingöl’ün sözlerine İBB Teftiş Kurulu raporu ve Meclis’teki işlemlere işaret ederek yanıt verdi.

“BENİM OY İSTEDİĞİM BAŞKAN BU BAŞKAN DEĞİLDİR”

31 Mart 2024 seçimlerinde Bingöl için oy istediğini ve mahalle mahalle gezdiğini hatırlatan İnanlı, “Ben burada Sayın Başkan için oy istediğim, mahalle mahalle gezdiğim Tuzlalı seçmenlerden özür diliyorum Sayın Başkan adına” dedi.

İnanlı sözlerini, “Benim oy istediğim başkan bu başkan değildir, Tuzla halkına özür borcunuz var Sayın Başkan” ifadeleriyle tamamladı.

İnanlı, konuşmasının sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, CHP’li belediye başkanlarına ve tutuklu siyasi yol arkadaşlarına selam göndererek, “Hiçbir tehdide boyun eğmeden direnen, mücadele eden, halkın iktidarı için doğruları söylemekten asla vazgeçmeyen tüm yol arkadaşlarıma selam gönderiyorum” dedi. (ANKA)