Süper Lig'de yayıncı kuruluş değişecek: 500 milyon dolarlık planı açıkladı

Süper Lig'de 2027-2028 sezonu öncesinde gerçekleşecek yayıncı kuruluş ihalesi için çalışmalar devam ederken flaş bir iddia ortaya atıldı.

"GSM OPERATÖRLERİ BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR"

Libre Sports Youtube kanalında konuşan Mehmet Arslan, Kulüpler Birliği'nin yayıncı kuruluş ihalesi için kapsamlı bir hazırlık yaptığını dile getirdi. Arslan konuşmasında "Hazırlanan raporda yayın ihalesinin değerinin 400 milyon doların üzerinde olduğu belirtiliyor. Bu ihaleye GSM operatörlerinin de büyük ilgi gösterdiği ifade ediliyor. Dijital platformların da ihaleye girebileceği belirtiliyor." dedi.

"YAYINCI KURULUŞUN DEĞİŞME İHTİMALİ YÜZDE 90"

Yayıncı kuruluşun büyük bir ihtimalle değişeceğini vurgulayan Mehmet Arslan, "Yeni ihaleyle şu anda yaklaşık 150 milyon dolar olan yayın gelirinin yeni dönemde 500 milyon dolar seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Mevcut yayıncı kuruluşun değişme ihtimalini yüzde 90 olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

SARAN MEDYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

2024 yılında yayılan yayın ihalesinde Saran Medya ve beIN Group yarışmıştı. beIN Group ihaleyi kazanırken Saran Medya ihalenin rakiplerine usulsüz bir şekilde verildiğini iddia etmişti.