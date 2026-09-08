İsmail Kartal Aziz Yıldırım'a direnemedi: Kararını verdi
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, başkan Aziz Yıldırım'a direnemedi. Şalmpiyonlar Ligi maçı öncesi kararını verdi.
Fenerbahçe, ligde kendi sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmuştu. Mağlubiyetin ardından en çok eleştirilen isim teknik direktör İsmail Kartal'dı.
İsmail Kartal'ın yanlış 11 kurduğu ve hatalı değişiklikler yaptığı ileri sürülmüş, bazı futbolcuları düşünmemesi eleştiri konusu olmuştu.
Başkan Aziz Yıldırım maçtan sonra yaptığı açıklamada "Herkes bir şey anlatıyor, söylüyor. Önemli olan kadroda olan Türk çocuklarını hazırlamak ve onları kazanmak" demişti.
Yıldırım, şöyle devam etmişti: "Şimdi diyorlar ki stoper eksik. Aldık bir genç arkadaş, Cihan Bey’ler aldılar, getirdiler. Şimdi Mert Müldür diye bir oyuncumuz var, neden faydalanmıyoruz? Gerekirse faydalanırız."
"Hepiniz iyi bakın, iyi dinleyin. 8 Şampiyonlar Ligi maçı var, 6 tane de Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor maçları var. Etti 14 maç. Bu kadro hep 14 maçı oynarsa başarılı olur mu, olmaz mı? Olur. Türkiye Ligi’nde ondan sonraki maçlarda bizim yedek olarak düşündüğümüz oyuncuların oynaması şart. Onlar başarıyı yakalasınlar, onlar da biraz mücadele etsinler."
"Siz diyorsunuz 'Adam getirin.' 10 tane yabancı hakkı var nasıl getireceğiz? 23 yaş altı oyuncu yok, alamıyorsunuz, kimse vermiyor. Çünkü neden? Piyasa öyle bir hale gelmiş ki 50-60’lardan başlıyorlar. Durmadan 50-60 verdik aldık üç tane oyuncu parayı kim ödeyecek? Taraftar ödüyor, yazık değil mi onlara? Kadro iyi, kadroda bir sıkıntı yok ama daha çok çalışmamız lazım.”
Aziz Yıldırım'ın Mert Müldür sözleri sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ın kararını verdiği ileri sürüldü.
Sarı lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynayacağı karşılaşmada Matteo Guendouzi cezası, Marco Asensio da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'ın Mert Müldür sözleri nedeniyle Semedo'yu kulübeye çekmesi bekleniyor. Fanatik'teki habere göre Semedo'nun yerine Mert Müldür forma giyecek.
İsmail Kartal’ın Roma karşısında solda Nene, sağda Greenwood ve kötü derbi performansına rağmen Kerem’i yine oynatması bekleniyor.