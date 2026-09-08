İsmail Kartal Aziz Yıldırım'a direnemedi: Kararını verdi

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"Hepiniz iyi bakın, iyi dinleyin. 8 Şampiyonlar Ligi maçı var, 6 tane de Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor maçları var. Etti 14 maç. Bu kadro hep 14 maçı oynarsa başarılı olur mu, olmaz mı? Olur. Türkiye Ligi’nde ondan sonraki maçlarda bizim yedek olarak düşündüğümüz oyuncuların oynaması şart. Onlar başarıyı yakalasınlar, onlar da biraz mücadele etsinler."