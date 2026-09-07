Dağdan sarımsak toplamanın bedeli ağır oldu: 3 kişiye 2 milyon lira ceza

Tunceli kırsalında biyoçeşitliliği korumaya yönelik denetim yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, arazide izinsiz sarımsak toplayanları tespit etti. Koruma altındaki alanlarda denetime takılan 3 kişinin doğadan söktüğü bitkilere ekiplerce derhal el konuldu.

3 KİŞİYE 2 MİLYONLUK CEZA

Ekipler, köklerinden sökülen dağ sarımsaklarını kurumadan aynı bölgede yeniden toprakla buluşturdu. Olayın mali faturası ise oldukça ağır oldu.

DKMP Genel Müdürlüğü, sosyal medyadan yaptığı duyuruda uygulanan yaptırımı şu ifadelerle açıkladı:

"Biyoçeşitliliğe zarar veren 3 kişiye, toplamda 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası uygulandı. Doğal zenginliklerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak için sahadayız."

DÜNYADA SADECE TUNCELİ'DE YETİŞİYOR

Cezanın bu denli yüksek olmasının nedeni, toplanan bitkinin sıradan bir yabani tür olmaması. Yeryüzünde yalnızca Tunceli bölgesinde yetişen dağ sarımsağı; kontrolsüz toplanması ve neslinin tükenme tehlikesi altında bulunması nedeniyle uluslararası ve ulusal sözleşmelerle en üst düzeyde koruma altında tutuluyor. Doğadan koparılan her bir kökün bedeli, mevzuat gereği bu derece ağır yaptırımlara bağlanıyor.