Halk TV Türkiye 130 bin minik dev denize koştu: Yaşamaları için gönüllüler kalkan oldu

130 bin minik dev denize koştu: Yaşamaları için gönüllüler kalkan oldu Antalya'nın Belek ve Kızılot sahillerinde yuvalarından çıkan 130 bin deniz kaplumbağası yavrusu, Ekolojik Araştırmalar Derneği ekiplerinin ve gönüllülerin desteğiyle Akdeniz'in mavi sularına ulaştı.

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