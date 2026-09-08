130 bin minik dev denize koştu: Yaşamaları için gönüllüler kalkan oldu
Antalya'nın Belek ve Kızılot sahillerinde yuvalarından çıkan 130 bin deniz kaplumbağası yavrusu, Ekolojik Araştırmalar Derneği ekiplerinin ve gönüllülerin desteğiyle Akdeniz'in mavi sularına ulaştı.
Antalya'nın doğa harikası Belek ve Kızılot sahilleri, nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki en kritik üreme durakları arasında bulunuyor.
Kumsallarda koruma altına alınan alanlar, hem caretta caretta hem de yeşil deniz kaplumbağası yavrularının hayata tutunduğu ana yuvalar sayılıyor.
Kapsamlı doğa mücadelesi, EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat'ın 1987 yılında İztuzu sahilinde ilk kaplumbağayı görmesiyle başlayan 40 yıllık serüvene dayanıyor.
Tek bir araştırmacıyla başlayan bu koruma seferberliği, bugün sahillerdeki iki ana kampta 50 gönüllünün özverili emeğiyle aralıksız sürdürülüyor.
Alanında uzman ekipler ve çevre gönüllüleri, bu üreme sezonu boyunca sahillerde titizlikle çalışarak toplam 6 bin yuvayı kayıt altına aldı.
Geçtiğimiz yıl 6 bin 500 yuva tespit edilen kumsallardaki bu yeni veri, hassas türlerin popülasyon dengesini korumak adına umut veriyor.
Yuvalardan çıkan yavruların Belek kıyılarında 90 bin, Kızılot'ta ise 40 bin olmak üzere toplam 130 bin tanesi güvenle denizle buluştu.
Günün ilk ışıklarıyla birlikte sıcak kumların altından fırlayan minik kaplumbağalar, engelleri aşarak Akdeniz'in mavi sularına doğru hayati bir yarış veriyor.
Yavruların yaşam maratonunu zorlaştıran en tehlikeli etkenlerin başında, koruma altındaki sahillere yasağa rağmen giren araçların derin lastik izleri geliyor.
Kumsala sorumsuzca savrulan plastik atıklar ile piknik kalıntıları, savunmasız miniklerin suya erişimini engelleyerek kıyıda ölümcül tuzaklara dönüşüyor.
Sualtı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan ve ekibi, beş gün süren titiz çalışmayla yavruların suyla buluşmasını ve kumsaldaki kirliliği anbean kaydetti.
Sualtı fotoğrafçısı Taner Şahakalkan, yeşil deniz kaplumbağası yavrularının dalgaları aşarak su altında attığı ilk kulaçları özel ekipmanlarla görüntüledi.
Proje koordinatörü Cansu Ulusoy, kayıt altına aldıkları her bir yuvanın Akdeniz ekosisteminin geleceği adına büyük bir kazanım olduğunu belirtiyor.
Dr. Ali Fuat Canbolat, gönüllü gençlerle bürokrasi ve sektör engellerine göğüs gererek başka yaşamlara dokunmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguluyor.
Sahillerde yürütülen bu kararlı çevre nöbeti, insan kaynaklı tahribata rağmen minik kaplumbağaların açık denizlerdeki geleceğine nefes aldırmayı sürdürüyor.
(AA)