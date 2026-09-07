Oğlu ve gelinine yurt dışı yasağı verildi: Melih Gökçek'ten açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Melih Gökçek ve ailesinin yurt dışındaki mal varlığına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Kararın ardından, aynı soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Melih Gökçek konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"Adli kontrol kararı verilmesi, kişinin suçlu olduğu anlamına gelmez." diyen Melih Gökçek "Sürecin tüm yönleriyle araştırılmasına ve nihai değerlendirmenin bağımsız yargı tarafından yapılmasına saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"SUÇLU OLDUKLARI ANLAMINA GELMEZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Melih Gökçek şu ifadelere yer verdi:

"Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, sulh ceza hâkimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Soruşturma aşamasında bu tür adli kontrol tedbirlerine sıklıkla başvurulmaktadır. Bu nedenle verilen kararın olağan, makul ve soruşturma sürecinin doğal bir parçası olduğu kanaatindeyim. Adli kontrol kararı verilmesi, kişinin suçlu olduğu anlamına gelmez. Sürecin tüm yönleriyle araştırılmasına ve nihai değerlendirmenin bağımsız yargı tarafından yapılmasına saygı duyuyoruz.

Ayrıca Murat Ağırel'in tanık sıfatıyla verdiği ifadelerin gerçeği yansıtmadığı yönünde ciddi şüphelerimiz bulunmaktadır. Hülya Gökçek tarafından, bu iddiaları desteklediği değerlendirilen 11 ayrı bilgi ve belgenin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunulduğu ve gerekli şikâyetlerin yapıldığı tarafıma iletilmiştir. Murat Ağırel hakkındaki söz konusu iddiaların ve sunulan belgelerin hukuki açıdan değerlendirilmesi elbette yargı makamlarının takdirindedir. Beklentimiz hiç kimseye ayrıcalık tanınması değil, hukukun ve adaletin herkese eşit şekilde uygulanmasıdır. Türk yargısına güvenimiz tamdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."