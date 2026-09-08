AKP'den Üsküdar için dalga geçer gibi bir açıklama geldi

CHP'li iki üyenin cezaevinde bulunmaları sebebiyle oy kullanamadığı Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimini, belediye meclisinde 21 üyesi bulunan Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oyla kazandı.

AKP'ye transfer olan 4 CHP'li üyeye baskı yapıldığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir Üsküdar'daki seçime ilişkin dalga geçer gibi bir değerlendirmelerde bulundu.

Özdemir, "'Neden Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yönetimden rahatsız?' 'Neden bu tavrı sergilediler?' 'Neden Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları İstanbul''da AK Parti'ye teveccüh gösteriyor?' 'Neden hizmet etmek için AK Parti'ye geçmek zorunda kalıyor?' 'Onlardan ne isteniyor, ne bekleniyor, onlarda nasıl bir ilişki sarmalı içerisine girilmeye çalışılıyor?' Bunu değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen kıymetli arkadaşlarımız defaatle zaten televizyonlarda ifade ettiler." dedi.

AKP ÜSKÜDAR'I TUTUKLAMALAR VE TRANSFERLERİN ARDINDAN KAZANDI

Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan ve CHP'li Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi, AKP'nin itirazı üzerine iptal edilerek yenilendi.

CHP'li üyeler Ekrem Baki ile Amine Cansu Çelik'in tutuklu bulunmaları sebebiyle oy kullanamadığı, 4 CHP'li meclis üyesinin ise AKP'ye katıldığı süreçte yapılan seçimi 23 oyla Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı.

Böylece AKP Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde kaybettiği Üsküdar Belediyesi'ni tutuklamalar ve transferlerin ardından yeninden kazanmış oldu.

MUHALİF ÜYELERE YARGI YOLUYLA BASKI İDDİASI

Öte yandan, belediye meclisinde 21 üyesi bulunan Cumhur İttifakı adayı Gültekin'in 23 oyla seçimi kazanmasının ardından YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik; seçim öncesinde AKP'ye katılan üyelere partilerinden ayrılmaları yönünde yargı baskısı yapıldığını iddia etti.

Çelik ayrıca AKP'ye geçen 4 ismin seçimler öncesinde gözetim altına alındığını da öne sürerek şöyle konuştu:

"Yani işin içerisinde savcılar var, işin içerisinde İstanbul Valisi Davut Gül var, işin içerisinde devletin polisleri var. Böyle bir şey olur mu? Hepimizin canını malını korumakla görevli olan polisler bu işe alet edilir mi?"

AKP'DEN ÜSKÜDAR İÇİN DALGA GEÇER GİBİ AÇIKLAMA

Baskı iddiaları gündemdeki yerini korurken AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliği seçimi sonucuna ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmelerde bulundu.

"Biz bir haftadır karalama kampanyalarıyla karşı karşıyayız. Ama sabırla bekledik. Bugünkü sonucun suhuletle çıkmasını özellikle bekledik. Herhangi bir tartışmaya girerek meselenin onların istediği gibi köpürmesini ve farklı bir boyuta ulaşmasını istemedik. Esas cevabın AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili, AK Parti'ye yeni katılan ve hatta şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki meclis üyeleri tarafından irade olarak sandığa yansıyacağını çok iyi biliyorduk." diyen Özdemir şöyle konuştu:

"Bakın sayı net; 23 Cumhur İttifakı, 19 Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu bir haftadır gürültü koparanların bir büyük soru işareti olarak zihinlerine yerleştirmelerini özellikle bekliyoruz. 'Neden Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yönetimden rahatsız?' 'Neden bu tavrı sergilediler?' 'Neden Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları İstanbul''da AK Parti'ye teveccüh gösteriyor?' 'Neden hizmet etmek için AK Parti'ye geçmek zorunda kalıyor?' 'Onlardan ne isteniyor, ne bekleniyor, onlarda nasıl bir ilişki sarmalı içerisine girilmeye çalışılıyor?' Bunu değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen kıymetli arkadaşlarımız defaatle zaten televizyonlarda ifade ettiler."

Abdullah Özdemir - Dündar Ziya Gültekin - Cüneyt Yüksel

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN İŞARET ETTİĞİ BİR ANLAYIŞLA..."

"İnşallah Üsküdar'ımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği, gecesiyle gündüzüyle çalışan, 'part-time' belediye başkanlığı yapmayan, tam zamanlı işine eğilen, tam zamanlı meseleleri ele alan ve milletinin derdiyle dertlenen, milletine sırt dönmeyen, kendi meclis üyelerine sırt dönmeyen, kendine oy verenlere sırt dönmeyen bir anlayışla en çok çalışanın belediye başkanı olduğu, belediye ekibi olduğu bir dönemi inşallah hep birlikte, biz Üsküdar tarihine geçecek bir çalışma ve gayretle burada Dündar Ziya Gültekin başkanımızın, kardeşimizin öncülüğünde hep birlikte göreceğiz."