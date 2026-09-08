İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilen milli voleybolcudan tokat gibi cevap

4 6

‘’BEN TÜRK’ÜM’’

Türkiye’de doğmamış olmasına rağmen kendisini ülkenin bir parçası olarak gördüğünü belirten milli voleybolcu, eşi Murathan Kısal’ın da Türk olduğunu dile getirerek, “Burada doğmamış olsam da kendimi Türkiye'nin bir parçası gibi hissediyorum. Ben Türküm ve eşim de tabii ki Türk.” ifadelerini kullandı.