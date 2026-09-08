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Halk TV Spor İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilen milli voleybolcudan tokat gibi cevap

İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilen milli voleybolcudan tokat gibi cevap

İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilen milli voleybolcu Sinead Jack-Kısal, kendisini eleştirenlere tokat gibi bir yanıt verdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilen milli voleybolcudan tokat gibi cevap - Fotoğraf: 1
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Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız’ın kadrosunda yer alan Sinead Jack-Kısal, gösterdiği performans ile adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilen milli voleybolcudan tokat gibi cevap - Fotoğraf: 2
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Sahadaki performansı dışında Türkiye ile kurduğu bağ ile dikkat çeken milli voleybolcu, karşılaşmalar öncesinde İstiklal Marşı’nı okuması üzerinden eleştirilmişti.

İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilen milli voleybolcudan tokat gibi cevap - Fotoğraf: 3
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Filenin Sultanları'nın yıldızı Sinead Jack-Kısal, kendisine yönelik yapılan eleştirilere tokat gibi bir yanıt verdi.

İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilen milli voleybolcudan tokat gibi cevap - Fotoğraf: 4
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‘’BEN TÜRK’ÜM’’

Türkiye’de doğmamış olmasına rağmen kendisini ülkenin bir parçası olarak gördüğünü belirten milli voleybolcu, eşi Murathan Kısal’ın da Türk olduğunu dile getirerek, “Burada doğmamış olsam da kendimi Türkiye'nin bir parçası gibi hissediyorum. Ben Türküm ve eşim de tabii ki Türk.” ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilen milli voleybolcudan tokat gibi cevap - Fotoğraf: 5
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‘’TÜRK HALKI İÇİN GERÇEKTEN YAPMAK İSTEDİĞİM BİR ŞEYDİ’’

İstiklal Marşı’nı okumanın çok önemli olduğunu aktaran milli voleybolcu, “İstiklal Marşı'nı okumak, Türkiye halkı için gerçekten yapmak istediğim bir şeydi. Çünkü ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi.

İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilen milli voleybolcudan tokat gibi cevap - Fotoğraf: 6
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‘’HER SÖYLEDİĞİMDE BANA GÜÇ VERİYOR’’

İstiklal Marşı’nın kendisine hissettirdiklerini anlatan başarılı voleybolcu, “Her söylediğimde bana güç veriyor, kendimi daha güçlü hissetmemi sağlıyor” ifadeleriyle kendisini eleştirenlere tokat gibi bir yanıt verdi.

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