Son dakika | Üsküdar AKP'ye nasıl geçti? Her şeyi anlattılar

Üsküdar Belediyesi yönetiminin AKP’ye geçmesiyle sonuçlanan tartışmalı seçimin ardından YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten dikkat çeken iddialar geldi. Özgür Çelik, AKP’ye geçen meclis üyesi Ayhan Aydın’ın kendilerini telefonla arayarak tehdit edildiğini söylediğini, engelli eşi ve çocuğu için boyun eğmek zorunda kaldığını ve görüşme sırasında hüngür hüngür ağladığını öne sürdü.

Çelik, Aydın’ın hüngür hüngür ağlayarak şu ifadeleri kullandığını aktardı:

“Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum engelli, benim eşim engelli. Bunlara kim bakacak? Benim gönlüm razı değil, vicdanım razı değil. Engelli çocuğum var, engelli eşim var, ben tutuklanırsam onlara bakacak kimse kalmaz diye ben bunlara teslim oldum.”

Çelik, seçim sürecinde belediye meclis üyelerinin gözaltı, tutuklama ve tehditlerle baskı altına alındığını ileri sürdü. İstanbul Valiliği ile Kartal Adliyesindeki savcıların seçim sürecine müdahale ettiğini savundu.

“SEÇİMİ AKP KAZANMADI”

Yaşananları “Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke” olarak nitelendiren Çelik, şunları söyledi:

“Seçimi AK Parti kazanmadı. Üsküdar'da seçimi Kartal Adliyesindeki savcılar, İstanbul Valisi Davut Gül kazandı. Tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum: Bugün Üsküdar'da Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiş bir gün yaşandı. Ve burada seçimi AKP kazanmadı, burada seçimi Kartal Adliyesindeki savcılar ve İstanbul Valisi Davut Gül kazandı.”

SEÇİM SÜRECİNİ ANLATTI

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından 5 Ağustos’ta belediye başkan vekilliği seçimi yapıldığını hatırlatan Çelik, Sibel Tan Çetinkaya’nın bu göreve seçildiğini belirtti.

Çelik, seçimin daha sonra yargı kararıyla hukuksuz biçimde iptal edildiğini savundu. Cumartesi günü yapılması planlanan seçimde çoğunluk sağlanamadığını, bunun üzerine Belediye Meclisinin bugün saat 09.00’da yeniden toplandığını aktardı.

“SEKİZ MECLİS ÜYEMİZ ADLİYEYE DAVET EDİLDİ”

Çelik, ilk seçimden bu yana YENİ Partili belediye meclis üyelerinin baskı altında tutulduğunu ileri sürdü:

“Tam 8 tane meclis üyemiz Kartal Adliyesine davet edildi. Savcılar, Kartal Adliyesinde meclis üyelerimizi yargı tacizi, yargı baskısı altına aldılar. Yetmedi, iki meclis üyemiz sırf oy kullanamasınlar diye tutuklandılar. Yetmedi, 4 meclis üyemiz transfer edildi ve bir siyasi partinin rozeti takıldı.”

DÖRT MECLİS ÜYESİYLE İLGİLİ İDDİALAR

AKP’ye geçen meclis üyelerinden Ahmet Başbaydar’ın, ilk seçim sırasında oy tercihini açıklarken oğluyla ilgili kendisine bir söz verildiğini söylediğini öne süren Çelik, Başbaydar’ın şu ifadeleri kullandığını aktardı:

“Ben AK Parti'ye oy verdim, tekrar vereceğim, çünkü terör örgütünden benim oğlum ceza aldı, terör örgütü üyeliğinden şu anda İngiltere'de, 15 yıldır Türkiye'ye gelemiyor, Adalet Bakanlığı benim terör örgütünden ceza almış oğlumu getirme sözü verdi.”

Çelik, bu sözlerin Başbaydar tarafından 40 kişinin bulunduğu bir ortamda dile getirildiğini savundu.

İkinci isim olarak Hüseyin Kazan’ı gösteren Çelik, Kazan’ın oğlunun seçimden kısa süre önce cezaevinde bulunduğunu söyledi. Çelik, Üsküdar’da Kazan’ın oğlunun oy karşılığında şartlı tahliye edildiğine ilişkin iddiaların konuşulduğunu belirtti.

Dördüncü isim Tahsin Usta hakkında da çeşitli iddialar bulunduğunu söyleyen Çelik, “Konuşuyor insanlar, 500 bin dolar diye iddia edenler var, 1 milyon dolar diye iddia edenler var. Parayla, makam teklifiyle teslim olduğunu söyleyenler var” dedi.

“İNSANLIK ONURUNU AYAKLAR ALTINA ALDINIZ”

Ayhan Aydın’ın telefondaki sözlerine tepki gösteren Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Sizler var ya, engelli çocuğu olan, engelli kadını olan bir insanı teslim aldınız. Baskıyla, korkuyla, sindirerek teslim aldınız. Siz var ya siz, siz insanlık onurunu ayaklar altına aldınız. Siz, siz Üsküdar'da insanlık onurunu ayaklar altına aldınız, ayaklar altına aldınız.”

OTELDE POLİS GÖZETİMİ İDDİASI

Çelik, AKP’ye geçen dört meclis üyesinin şehir dışındaki bir otelde dört gün boyunca tutulduğunu ve başlarında polislerin beklediğini öne sürdü.

Bu iddianın Ayhan Aydın’ın sözlerine dayandığını belirten Çelik, Aydın’ın “Biz bir oteldeyiz ve polis şu anda başımızda bekliyor” dediğini aktardı.

Çelik, “Yani işin içerisinde savcılar var, işin içerisinde İstanbul Valisi Davut Gül var, işin içerisinde devletin polisleri var. Böyle bir şey olur mu? Hepimizin canını malını korumakla görevli olan polisler bu işe alet edilir mi?” ifadelerini kullandı.

İKİ MECLİS ÜYESİNE DAHA SUÇLAMA

Seçimde iki meclis üyesinin daha gizli biçimde AKP lehine oy kullandığını söyleyen Çelik, bu isimlerden birinin Onur Bayav olduğunu açıkladı. Diğer ismin belirlenmesi için çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Çelik, Bayav’ın patronunun savcılığa çağrıldığı ve Bayav’ın da adliye üzerinden tehdit edildiği yönünde iddialar bulunduğunu söyledi.

VALİLİĞE SEÇİM TEPKİSİ

İstanbul Valiliğinin belediye binasını demir bariyerlerle çevirdiğini belirten Çelik, gazetecilerin binaya alınmadığını söyledi. Çelik, seçim tarihlerinin ve saatlerinin AKP’ye avantaj sağlayacak şekilde belirlendiğini öne sürdü.

Valiliğin önce grubu olmayan partilerin, ardından hiçbir siyasi partinin il ve ilçe başkanları ile temsilcilerinin binaya giremeyeceğini bildiren yazılar yayımladığını aktardı.

İki meclis üyesinin tutuklu oldukları için oy kullanamadığını hatırlatan Çelik, Kartal Adliyesindeki savcılara şöyle seslendi:

“Burada bir siyasi parti bir meclis başkan vekilliği seçimini kazansın diye, Kartal Adliyesindeki savcılık odalarınızı seçim ofisine çevirdiniz. Siz adaletin temeliyle oynadınız.”

İstanbul Valisi Davut Gül’ü de hedef alan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Davut Gül, şu anda İstanbul Valiliğinin tabelasına bir ampul fotoğrafını asarsanız buna Türkiye'de şaşıran hiç kimse kalmayacak. Bunu size açık ve net olarak söylüyoruz. Siz İstanbul Valiliğini bir siyasi partinin seçim ofisine dönüştürmüş durumdasınız.”

“ÜSKÜDAR HALKININ HAKKI SİZE HELAL DEĞİLDİR”

AKP’ye geçen ve seçimde AKP lehine oy kullanan meclis üyelerine seslenen Çelik, “Üsküdar halkının hakkı size helal değildir kardeşim! Üsküdar'daki seçmenlerin hakkı size helal değildir! Sinem Dedetaş'ın hakkı size helal değildir!” dedi.

Baskılara rağmen iradelerine sahip çıktığını söylediği 19 belediye meclis üyesine teşekkür eden Çelik, mücadelenin devam edeceğini belirtti.

Çelik, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Millet, sandıkta kaybettiğinizi masa başında kazanmanıza izin vermeyecek. Sandık milletin önüne gelecek. Üsküdar bugünün hesabını soracak. İstanbul bugünün hesabını soracak. Türkiye bugünün hesabını soracak. Bu kötülüğü millet asla cezasız bırakmayacak. Biz yüzümüzü millete döndük. Milletle birlikte kararlı bir şekilde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'yla, 16 milyon İstanbulluyla, 86 milyon yurttaşımızla kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Yemin içiyoruz, ant içiyoruz, bu karanlık kaybedecek, millet kazanacak!”