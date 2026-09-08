Son Dakika | Üsküdar'ın AKP'ye geçmesine YENİ Parti'den çok sert tepki! Yapılanları tek tek anlattı

Üsküdar’daki yönetimin AKP’ye geçmesine tepki gösteren YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yaşanan süreci adım adım anlattı. Günaydın, millet iradesinin yeniden yerine konulacağını söyledi.

Üsküdar Belediye Meclisi’nde yaşananların ardından belediye yönetiminin AKP’ye geçmesine YENİ Parti’den sert tepki geldi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yerel seçim sonuçlarından meclis üyelerinin tutuklanmasına ve bazı isimlerin AKP’ye geçmesine kadar yaşananları sıraladı.

Günaydın, açıklamasına şu sözlerle başladı:

“ÜSKÜDAR’DA KILIFINA SOKULMAYA DAHİ İHTİYAÇ DUYULMADAN ÇALINAN MİNARE!

Yerel seçimde AKP - MHP birlikte 25 bin fark ye, seçimi kaybet!

14 AKP, 3 MHP toplam 17 meclis üyesi çıkarabil.

Karşında 29 meclis üyemiz olsun.

Sonra Kumpas planını devreye sok!”

TUTUKLAMA VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMALARI SIRALADI

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasına dikkat çeken Günaydın, belediye meclisindeki dengelerin değiştirilmesi için atıldığını belirttiği adımları şöyle anlattı:

“Sinem Başkan’ı tutukla..

Meclis üyesi Bülent Kaygun’u 10 ay süreyle hapiste tut, sonra görevden uzaklaştır.

2 meclis üyesi, Ekrem Baki ve Amine Cansu Çelik’i tutukla, oylamaya katılamamalarını sağla..”

DÖRT MECLİS ÜYESİNİN AKP'YE GEÇMESİNE TEPKİ

Günaydın, dört belediye meclisi üyesinin AKP’ye katıldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“4 meclis üyesini (Ahmet Başbaydar, Hüseyin Kazan, Ayhan Aydın ve Tahsin Usta), havuç ve sopa ilişkisiyle AKP’ye transfer et. Bunları şehir değiştirerek otellerde sakla.

Böylece sayıyı 21-21’e getir.”

"İKİ ÜYEYİ DAHA İKNA ETTİĞİN ORTAYA ÇIKSIN"

Oylama öncesinde bir meclis üyesinin ortağının gözaltına alındığını öne süren Günaydın, seçim sırasında iki üyenin daha taraf değiştirdiğini savundu:

“Bununla da yetinme, bir meclis üyesinin ortağını gece yarısı gözaltına al, “gelinim sana söylüyorum, kızım sen anla” de..

Bu ortamda seçimlere gir..

Bu seçimde de 2 üyeyi daha “ikna ettiğin” ortaya çıksın..”

"MUTLAKA YERİNE KONACAKTIR"

Yaşananları “açık kumpas” olarak nitelendiren Günaydın, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Pazara çıkmış ve mali bedeli olanlara kuşkusuz söylenebilecek çok şey var.

Ancak asıl olan, yürütülen açık kumpasın ve sahiplerinin deşifre edilmesi ve bu utanmazlığın sahiplerinin yaptıklarına pişman edilmesidir.

Onuruyla ayakta duran Üsküdar halkına ve millet iradesine selam olsun..

16 metrekare kuyu tipi cezaevinde onurunu satmayanlara selam olsun.

Bugün çalınan millet iradesi mutlaka yerine konulacaktır!”