Altın dolu 17 kiloluk taşı 3 yıl boyunca kırmaya çalıştı: Altından bile değerli çıktı!

Avustralya'nın Victoria eyaletinde altın arayan bir madenci, Maryborough ormanında bulduğu 17 kilogramlık gizemli kütleyi parçalamak için tam 3 yıl boyunca uğraştı. Balyoza ve asite direnen esrarengiz taşın sırrı, Melbourne kentindeki Victoria Müzeleri uzmanlarının devreye girmesiyle çözüldü.

Avustralya'da dedektörüyle arama yapan David Hole, ormanlık alanda sarı kile saplanmış 17 kilogramlık devasa kırmızı bir taş buldu. Bölgedeki zengin altın sahaları yüzünden hayatının servetini bulduğunu düşünen madenci, kütleyi büyük bir heyecanla evine götürdü.

BALYOZ VE ASİTE DİRENDİ

Hole, taşın sert dış kabuğunu kırıp içerideki hazineye ulaşmak için tam 3 yıl boyunca aralıksız çaba harcadı.Kayacı parçalamak amacıyla sırasıyla taş testeresi, avuç taşlama, matkap ve hatta güçlü kimyasal asitler kullandı.

En ağır balyoz darbelerine rağmen esrarengiz taşın üzerinde tek bir çatlak dahi oluşmadı. Bölgedeki yumuşak altın külçelerinin aksine bu nesne, bilinen tüm madencilik aletlerini körelterek sapasağlam kalmayı başardı. Madenci, neyle karşı karşıya olduğunu çözebilmek için 2018 yılında cismi Victoria Müzeleri uzmanlarına teslim etti.

ELMAS TESTERE GERÇEĞİ AÇIĞA ÇIKARDI

Kayacı incelemeye alan müze jeologları, cismin bir altın kütlesi değil uzaydan gelen bir göktaşı olduğunu fark etti. Uzmanlar, kayacın gizemli iç dokusuna ulaşabilmek için özel olarak geliştirilen sanayi tipi elmas testere kullandı.

Yapılan hassas kesimin ardından taşın içinde üç farklı demir-nikel alaşımı ve mikroskobik silikat damlacıkları saptandı. Analizler, kütlenin 4,6 milyar yıl önce Güneş sisteminin ilk evrelerinde katılaşan nadir bir kondrit olduğunu kesinleştirdi.

DÜNYA'DAKİ YAŞI BİN YILDAN AZ

Proceedings of the Royal Society of Victoria dergisinde yayımlanan bilimsel raporda taş, yüksek demirli H5 sıradan kondrit olarak sınıflandırıldı. Araştırmacılar, göktaşının uzaydaki oluşum yaşı milyarlarca yılı bulsa da Dünya yüzeyindeki geçmişinin bin yıldan kısa olduğunu saptadı.

Dış yüzeydeki ince demir oksit tabakasını inceleyen karbon-14 tarihleme yöntemi, cismin toprağa yakın bir tarihte düştüğünü doğruladı. Nesnenin atmosfere girerken yüksek sürtünmeyle erimesi, dış katmanda yontulmuş gamzeli bir doku meydana getirdi.

ALTINDAN ÇOK DAHA DEĞERLİ

Yaklaşık 38 santimetre boyundaki Maryborough taşı, eyalette tespit edilen en büyük ikinci göktaşı kütlesi unvanını aldı. Victoria bölgesinde 1995 yılından beri bulunan ilk örnek olan nesne, bilimsel açıdan altın külçelerini gölgede bıraktı.

Müze yetkilileri, madencinin kırmak için yıllarca uğraştığı kütlenin bölgedeki binlerce altın külçesinden çok daha nadir olduğunu vurguladı.