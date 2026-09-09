Filenin Sultanları'nda Santarelli reddetti: Kararını açık açık söyledi ve şoke etti!
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğundan sonra gözler Santarelli'ye çevrildi. Santarelli reddetti: Kararını açık açık söyledi ve şoke etti!
Filenin Sultanları, müthiş bir yaz dönemini geride bıraktı. Millilerimiz, önce Milletler Ligi, sonra da Avrupa Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.
A Milli Kadın Voleybol takımımız, Avrupa Şampiyonluğuna dünya voleybolunda ilk sırada gösterilen İtalya'yı 3-2 yenerek ulaştı.
Şampiyonluklar Türkiye'ye büyük sevinç yaşatırken, sadece ülkemizde değil dünyada da geniş yankı buldu. Filenin Sultanları zaferlerden sonra ilk olarak boğazda düzenlenen şampiyonluk gecesinde buluştu.
Gerçekleştirilen yemeğe; Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Yönetim Kurulu Üyeleri Abdurrahim Yıldız, Bahar Mert, Zeynep Aydınlar Eröğüt, TVF Genel Sekreteri Nihal İşçi, TVF Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlı ile A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcuları, teknik ve idari ekip katıldı.
Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filenin Sultanları'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Kabule 2026 Akdeniz Oyunları Şampiyonu Kadın Milli Voleybol Takımı, 2003 Avrupa ikincisi A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi U18 Kız Milli Takımı, Dünya ikincisi U17 Kız Milli Takımı ve Dünya Şampiyonu TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı da katıldı.
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğundan sonra gözler Santarelli'ye çevrildi. Santarelli reddetti. Kararını açık açık söyledi!
A Milli Takımımızın Başantrenörü Daniele Santarelli, ülkesi İtalya'da da gündem oldu. Santarelli, İtalyan basınından Corriere Del Veneto'nun sorularını yanıtlarken şöyle konuştu:
"Üzerimizde çok büyük bir baskı vardı. Kendi evimizde oynuyorduk ve çoğu zaman bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapan takımlar genelde turnuvayı kazanamıyor. Benim için de zordu. Özellikle geçmişte yaptığım işle ilgili ortaya atılan bazı söylemler nedeniyle."
"İtalya'ya karşı oynamak benim için kesinlikle özel bir durum. Ancak maç başladığında ekibimle birlikte Türkiye'yi başarıya taşımak için varımı yoğumu ortaya koyuyorum. Kendim, federasyon ve tüm Türk taraftarlar adına bu sonuçtan dolayı çok mutluyum."
Daniele Santarelli, bir soruya verdiği cevapla ise ülkesini şoke etti. Santarelli'ye İtalya Milli Takımı Başantrenörü Velasco'dan sonra birçok kişinin onu İtalya Milli Takımı'nın başında görmek istediği soruldu.
Santarelli, şu cevabı verdi: "Ben Türkiye'de gerçekten çok mutluyum. Burada kendimi çok iyi hissediyorum, her şey harika gidiyor. Türk Milli Takımı'nın antrenörüyüm ve aynı zamanda onun bir numaralı taraftarıyım. Buraya tamamen İtalyanlardan oluşan bir teknik ekip getirdim. Bu sonuca ulaştığımız için gurur duyuyorum ve dolayısıyla gelecekte başka bir takımı düşünmüyorum."