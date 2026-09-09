Filenin Sultanları'nda Santarelli reddetti: Kararını açık açık söyledi ve şoke etti!

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Santarelli, şu cevabı verdi: "Ben Türkiye'de gerçekten çok mutluyum. Burada kendimi çok iyi hissediyorum, her şey harika gidiyor. Türk Milli Takımı'nın antrenörüyüm ve aynı zamanda onun bir numaralı taraftarıyım. Buraya tamamen İtalyanlardan oluşan bir teknik ekip getirdim. Bu sonuca ulaştığımız için gurur duyuyorum ve dolayısıyla gelecekte başka bir takımı düşünmüyorum."